Сын Пугачевой поразил физическими способностями

Накануне в личном блоге Максим Галкин показал, как дети занимаются в тренажерном зале. Гарри и Лиза с радостью бегают, прыгают и ставят маленькие рекорды.

Сын Аллы Пугачевой поразил поклонников тем, что смог пробежать на беговой дорожке почти километр, не останавливаясь. В это время его сестра-близняшка упражнялась в прыжках в длину.

Несмотря на то, что Гарри двигался очень быстро, он не забывал комментировать свои действия. "Уже 750 метров! Сжег 55 калорий", – выкрикивает ребенок. За кадром Максим Галкин подбадривает маленького спортсмена и предлагает ему все же заканчивать с нагрузками.

Напомним, в этом году наследники Аллы Пугачевой пошли в первый класс. Пока учеба не сильно отвлекает детей от игр. Например, недавно Гарри продемонстрировал отцу собранный из деталек "Лего" фотоаппарат.

Ребенок представил, что он назойливый папарацци, и бегал за папой по дому. Максим Галкин был приятно удивлен тем, что сын самостоятельно смог сконструировать игрушку.

Стоит отметить, что тема папарацци очень остро стояла в семье Пугачевой. Когда близнецы только родились, фотографы буквально осаждали замок четы в надежде сделать несколько снимков с малышами. В итоге Максим Галкин решил, что единственно верным будет самому показывать иногда детей в личном блоге.