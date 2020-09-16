Сын Пугачевой поразил физическими способностями

Сын Аллы Пугачевой поразил поклонников тем, что смог пробежать на беговой дорожке почти километр, не останавливаясь. В это время его сестра-близняшка упражнялась в прыжках в длину.
Несмотря на то, что Гарри двигался очень быстро, он не забывал комментировать свои действия. "Уже 750 метров! Сжег 55 калорий", – выкрикивает ребенок. За кадром Максим Галкин подбадривает маленького спортсмена и предлагает ему все же заканчивать с нагрузками.
Напомним, в этом году наследники Аллы Пугачевой пошли в первый класс. Пока учеба не сильно отвлекает детей от игр. Например, недавно Гарри продемонстрировал отцу собранный из деталек "Лего" фотоаппарат.
Ребенок представил, что он назойливый папарацци, и бегал за папой по дому. Максим Галкин был приятно удивлен тем, что сын самостоятельно смог сконструировать игрушку.
Стоит отметить, что тема папарацци очень остро стояла в семье Пугачевой. Когда близнецы только родились, фотографы буквально осаждали замок четы в надежде сделать несколько снимков с малышами. В итоге Максим Галкин решил, что единственно верным будет самому показывать иногда детей в личном блоге.
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