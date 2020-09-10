"Перетянутое" лицо Пугачевой сравнили с маской: Возле глаз только человеческое заметно

Артистка публикует в соцсетях фотографии, на которых кажется молодой и цветущей. Однако, судя по всему, снимки подвергаются тщательной ретуши, потому что вживую звезда выглядит совсем не так.
Накануне Алла Пугачева приняла участие в шоу "Музыкалити", которое ведет Максим Галкин. На видео можно заметить, что кожа на лице 71-летней Примадонны неестественно натянута. Подобное зрелище привело зрителей в ужас.
"Алла Борисовна чем то Аль Пачино что ли напоминает", "Люди такие лицемеры, то обсирали ее, то теперь "Пушка", "Мне одному Алла Борисовна, напомнила Ведьму пустоши из "Ходячего замка", "Алла боже реально уже старая видно что бабуля уже даже голос старый жалко макса", "На мой взгляд – сплошная маска,возле глаз только чутка человеческое живое заметно", "Страшная стала,извините если кого обидел", – написали в комментариях.
В эфире шоу "Музыкалити" Примадонна рассказала о диком случае, который с ней произошел во время выступления. Безумный фанат подошел к ней с цветами, а затем достал нож и стал угрожать, предлагая пройти за угол. К счастью, в тот раз все обошлось.
Напомним, несколько лет назад Алла Пугачева заявила, что уходит со сцены. Однако в прошлом году артистка в честь 70-летия закатила большой сольный концерт. По словам Примадонны, она решилась на подобное только ради детей.
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