"Его не наказали": сестра Ефремова сделала неожиданное заявление

Сестра актера Анастасия Ефремова отметила, что даже на последнее заседание суда брат пришел без вещей. Не потому, что надеялся на условный срок, просто для него мирское не имеет значения. Под мышкой в решающий день артист держал папку с текстом пьесы.
Родственница Михаила Ефремова уверена, что актер справится с порядками в тюрьме, так как неприхотлив. Он может спокойно питаться одним хлебом и при этом быть бодрым и веселым. Единственное, что может сломить звезду, – холод, но этот вопрос решаемый.
Анастасия уверена, что это не ее брата наказали, а всех остальных, ведь теперь никто не увидит его творчество. "Мишка – это подарок нам, людям. Страну просто лишили одного из лучших артистов", – заявила родственница звезды.
Она добавила, что для Михаила Ефремова не страшно никакое наказание, если он сможет и дальше заниматься своей работой. По секрету Анастасия призналась, что артиста отправили в СИЗО "Водник", потому что там большой и хороший актовый зал.
Скорее всего, актер на весь срок останется работать при следственном изоляторе, будет ставить концерты и спектакли. При этом уже многие знаменитости выразили желание принять участие в тюремных постановках осужденного артиста. "Будет Ефремов там творить, а очень многие этого не увидят. Вот и наказали", – подытожила Анастасия.
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