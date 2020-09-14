Отсидевшая знаменитость проконсультировала Михаила Ефремова по тюремному быту

Долинский, как пишут в Сети, дважды нарушал закон. Звезда картин "Обыкновенное чудо" и "Зимняя вишня 2" была в местах не столь отдаленных за теневые финансовые операции и, по слухам, за попытку изнасилования.
Владимир Долинский сообщил, что обитателям колонии не важно, кем человек работал до заключения. Осужденные обращают внимание на другое. "Если он был достойным и нормальным человеком на воле, его уважали, и там к нему будет нормальное отношение", – сказал Владимир.
Артист считает, что Михаилу Ефремову необходимо просто-напросто быть собой. Долинский посоветовал коллеге по цеху оставаться "хорошим мужиком". В таком случае Михаил сможет найти общий язык с сокамерниками.
Владимир отметил, что его коллега совершил непредумышленное преступление. Артист считает, что авария и смерть человека – это ужасно. Случившееся можно было предотвратить. Ефремова должны были остановить, удержать от попытки сесть за руль навеселе.
Напомним, заслуженный артист России Михаил Ефремов 8 июня спровоцировал ДТП в центре Москвы. В результате скончался мужчина. В момент аварии актер находился под воздействием спиртного и наркотиков. 8 августа суд признал вину Ефремова. Фемида приговорила знаменитость к восьми годам лишения свободы. Отбывать срок артист будет в колонии общего режима. На данный момент Ефремов находится в СИЗО.
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