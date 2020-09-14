Ефремову предрекли судороги и потерю сознания из-за резкого отказа от спиртного

Условия в СИЗО – почти санаторные. Здесь есть горячая и холодная вода, возможность смотреть телевизор, пользоваться библиотекой и звонить родным. Также заключенные могут купить себе дополнительные продукты питания или сигареты, а вот с алкоголем в тюрьме строго – он запрещен.
Михаил Ефремов всегда был любителем выпить, в итоге спиртное и довело его до смертельного ДТП. Теперь есть шанс, что актер одумается и пересмотрит свои привычки. Правда, как оказалось, резко бросать пить нельзя, об этом заявила нарколог Инна Зражевская.
Михаила Ефремова вынужденная трезвость может привести к судорогам и потере сознания. Также при отказе от спиртного есть вероятность обострения ишемической болезни сердца, которая стала срочной госпитализации актера из зала суда.
Ранее другой врач сделал предположение, что артист страдает не только от алкогольной, но еще и от наркотической зависимости. Судя по анализам, которые сделали сразу после смертельной аварии, Михаил Ефремов баловался психоактивными веществами.
Напомним, актер планирует обжаловать приговор. Он надеется, что при повторном рассмотрении ему уменьшат срок заключения. Однако пока неясно, кто будет представлять интересы артиста в суде, так как звезда отказывается работать с Эльманом Пашаевым.
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