"Если это не психиатрия, то что тогда?": поведение Карпович вызвало вопросы

В этом году Прилучный и Карпович не появились на фестивале "Кинотавр". Оказалось, что возлюбленные заняты переездом. Актер выставил на продажу дом, в котором раньше жил с Муцениеце, якобы по настоянию новой пассии. Друзья же помогли парочке найти временное жилье.
Некоторые сомневаются, что Павлу удастся продать особняк в поселке Трувиль, стоимостью 180 миллионов рублей. Во-первых, он не выплатил кредит за дом: порядка 70 миллионов. Во-вторых, вряд ли кто-нибудь приобретет жилье в кризис за такую сумму.
Обозревательница Лена Миро считает, что поведение Карпович в сложившейся ситуации понять можно: актриса пытается избавиться от всего, что напоминает ей о бывшей возлюбленного. Однако, по мнению блогера, звезда "Папиных дочек" слишком много требует от Павла.
Миро припомнила, как Мирослава во время поездки с избранником в Крым опекала его детей, но вместе с тем актриса не хочет иметь ничего общего с прошлой жизнью возлюбленного.
"Если это не психиатрия, то что тогда?", – размышляет блогер.
Напомним, недавно гостьей шоу Муцениеце "Честный развод" стала Раиса Рязанова. Народная артистка назвала дураками Агату и Павла, узнав подробнее о их расставании.
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