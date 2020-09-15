В семье Прилучного появился новый член

В своем инстаграм-аккаунте актер сообщил, что у него появился еще один щенок. Павел Прилучный предложил подписчикам помочь выбрать собаке имя.
"Думаем с детьми, как назвать нового щенка. Пока два варианта: Фифа или, поактуальнее, КП. Помогайте в комментариях", – написал артист. Фолловеры засыпали звезду театра и кино обращениями "Новичок", "Ковид", "Йодо", – предложили пользователи соцсети.
На каком варианте остановился Павел Прилучный, он пока не сообщил. Отметим, в последнее время жизнь знаменитости, как говорится, "бьет ключом". После громкого развода с коллегой Агатой Муцениеце ему приписывают роман со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
Напомним, Павел Прилучный в этом году пропустил кинофестиваль "Кинотавр". Причиной отказа стал переезд. По некоторым данным, бывший супруг Агаты Муцениеце переселился под одну крышу с новой возлюбленной. Новый дом пары находится недалеко от бывшего особняка актера. В нем почти нет мебели. Свое предыдущее жилье артист выставил на продажу.
Как писали "Дни.ру", о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце стало известно в феврале этого года. По словам актрисы, она больше не могла терпеть ссоры и скандалы. В апреле она в слезах записала видео и рассказала общественности, что артист поднял на нее руку и напугал детей.
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