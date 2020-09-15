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Шоу-бизнес
Муцениеце отказалась приводить нового мужчину домой

Муцениеце отказалась приводить нового мужчину домой

Агата Муцениеце. Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Новой героиней программы Агаты Муцениеце "#честный развод" стала легендарная актриса Раиса Рязанова. Артистка, хорошо знакомая как с Муцениеце, так и с Павлом Прилучным, ее бывшим мужем, прямо назвала их дураками.

Продолжение: Встречались десять лет: Раиса Рязанова рассказала о романе с женатым мужчиной
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Агата Муцениеце и Павел Прилучный прожили вместе почти десять лет. Они считались одной из самых красивых и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Актриса родила мужу двух детей: сына Тимофея и дочь Мию. Однако с недавних пор стали ходить слухи о проблемах в семье. В феврале пара объявила о разводе, однако из-за пандемии коронавируса семья продолжала жить вместе. До тех пор, пока в апреле Агата Муцениеце со слезами на глазах не сообщила о плохом поведении Павла Прилучного. А летом супруги официально оформили развод.

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Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Вскоре появилась информация, что у актера роман со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. По слухам, именно актриса разрушила семью артистов. Якобы в период самоизоляции Прилучный так скучал по новой возлюбленной, что стал злоупотреблять алкоголем и чуть было не поднял на жену руку. В результате Муцениеце пришлось уйти из дома, забрав с собой детей.

Если Павел предпочитает не делиться своими чувствами относительно расставания с женой, то Агата не может молчать. Почти в каждом выпуске своего шоу "#честный развод" актриса так или иначе затрагивает болезненную для нее тему. Так вышло и в интервью с Раисой Рязановой.

"Вы пришли к тому, что надо жить отдельно? Вы два дурака. Помнишь, ты стихотворение написала: "Ты на первой ступени, а я – на второй". Это явилось правильным отношением, твоей любовью к Паше. А что ты сделала, чтобы не доводить до развода?" – обратилась к собеседнице Раиса Рязанова, которая хорошо знакома как с Павлом, так и с Агатой.

Рязанова призналась, что боится, что развод актеров может негативно сказаться на их детях. Муцениеце отметила, что сын и дочь свободно общаются с Прилучным. Тогда Раиса Рязанова предположила, что они не смогут адекватно отреагировать, если увидят отца с другой женщиной. Она также высказала мнение, что вообще многое будет зависеть от того, как будет себя вести новая избранница Павла Прилучного.

Также Раиса Рязанова поинтересовалась, как будет действовать Агата Муцениеце, когда у нее появится новый мужчина. Та ответила, что будет встречаться с ним в гостинице. По всей видимости, Агата не намерена приводить потенциального любовника домой, к детям. "Если честно, мне кажется, у меня это будет еще долго", – призналась Муцениеце, подразумевая переживания из-за расставания с мужем.

Автор: 15 сентября 2020, 10:37 Источник: "Честный развод" ✓ Надежный источник
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Жена Прилучного поразила неподобающим видом

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