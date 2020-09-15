Таинственная синяя папка: что взял с собой Ефремов на последнее заседание суда

Сестра актера Анастасия в беседе с журналистами поделилась переживаниями по поводу брата. Как она отметила, супруга артиста Софья Кругликова еще не смирилась с тем, что мужа не будет рядом долгие годы. Дети звезды более спокойно переживают разлуку – они привыкли, что отца часто не было рядом и раньше из-за работы.
По словам Анастасии, Михаил Ефремов нормальный человек и понимал то, что с ним происходит. Возможно, до конца осознал все лишь после приезда в СИЗО. Что удивительно, на последнее заседание суда артист пришел без вещей. Как отметила сестра, в тот день заметила у него под мышкой синий файлик. Тогда она подумала, что брат, вероятно, подготовил какую-то речь, последнее слово.
Однако, как оказалось, в руках у Михаила Ефремова были листы с пьесой! Сестра восхищена, что даже в таком положении он думал не о мирском. Также Анастасия пояснила, почему артиста отправили именно в СИЗО №5 "Водник". Как оказалось, там очень хороший и большой актовый зал.
По словам сестры, начальник изолятора предложил, чтобы Михаил Ефремов провел в этом отделении весь свой срок. "Потому что он там очень нужен", – пояснила родственница. Как она отметила, многие артисты готовы приехать и играть в СИЗО, если Миша будет ставить спектакли.
Популярные темы форума
Хочешь жить? Не выходи замуж
А почему полёты боевой авиации США над Украиной должны снизить напряжённость?
Валентина имя для дочки
Верите в женскую дружбу?
Крым Украинский
Мужики перевелись
Почему люди обижают животных?
Россия тихо идёт к коммунизму.
Сочи это Россия
Вы когда-нибудь скидывали кому то свои голые фото?