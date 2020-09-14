"За всю тусовку сел": Охлобыстин сознался в причастности к делу Ефремова

Горячий и, пожалуй, самый противоречивый суд случился над Михаилом Ефремовым на минувшей неделе. Приговор еще будет обжалован, как обещает сторона защиты. Однако коллеги и поклонники артиста уже сейчас бурно реагируют на решение прокурора. Казалось бы, человек убил человека – что еще должно случиться для вынесения сурового приговора? Но свет сошелся клином, ведь речь не о простолюдине, а о звезде. Поэтому и наказывать Ефремова наравне со всеми, по мнению его коллег, нельзя.
Режиссер Иван Охлобыстин и его жена яро поддерживали своего друга после оглашения приговора, и продолжают комментировать уже свершившееся. 54-летний актер даже писал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании Михаила Ефремова. Более того, Охлобыстин сознался в причастности к произошедшему.
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что коллеги и друзья артиста являются соучастниками преступления. Тот же самый Иван Охлобыстин, по его словам, не спас Михаила Ефремова от разложения личности, пишет "Вокруг ТВ". Режиссер согласился с таким суждением.
"За всю тусовку сел Миша, за всех долги отдает", – написал Охлобыстин на своей странице "ВКонтакте".
Авария произошла 8 июня в центре Москвы. Как установило следствие, Михаил Ефремов за рулем своего внедорожника врезался лоб в лоб с фургоном, водитель которого погиб.
Ранее "Дни ру" писали о том, чем питается в тюрьме Михаил Ефремов.
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