"За всю тусовку сел": Охлобыстин сознался в причастности к делу Ефремова

Михаил Ефремов отбывает наказание за смертельную аварию в центре Москвы. Актеру осталось сидеть без малого восемь лет – так постановил суд. Пока же виновник трагедии находится в СИЗО-5 "Водник", общество продолжает рефлексировать на тему произошедшего.



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