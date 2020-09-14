Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Кудрявцеву с инсультом увезли в больницу после известия об уходе партнера
Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
"Я просто влюбился и все": Иван Жидков откровенно о свадьбе с Катей Семеновой
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
партнеры
Понедельник
14 сентября
Лента новостей
20:44
Член партии "Новые люди" рассказал о вреде системы "умного голосования"
20:15
"У одной девушки было два любовника": Пашаев о знакомстве с Ефремовым
19:58
Жестокие игры для маленьких: Тодоренко заставляет годовалого сына заниматься на брусьях
19:42
Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен экстренно госпитализирован
19:29
В Наро-Фоминске заблокированному в машине ребенку потребовалась помощь спасателей
19:14
Досрочный уход и передача власти: что пообещает Лукашенко по итогам переговоров с Путиным
19:13
Размер материнского капитала в России изменится
19:08
В Одинцово у мужчины украли технику на сумму 255 тысяч рублей
19:06
Ефремову предрекли судороги и потерю сознания из-за резкого отказа от спиртного
18:29
Виторган высмеял позу Лукашенко перед Путиным
18:28
"Наша вражда закончена": Анфиса Чехова вспомнила любимого мужчину
18:26
"Просидела в "Доме-2" и трясла там *****": Лоза обрушился на сравнившую мужчин с бездомными собаками Водонаеву
18:18
Страстного Щербакова сняли во время нежностей с любвеобильной Прокловой (видео)
18:08
Врачи полностью отключили Навального от аппарата ИВЛ
17:48
"Удивительный мужик": красавчика-мужа Кожевниковой перепутали с божеством
17:45
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки
17:45
Лукашенко заявил о необходимости готовить армии Белоруссии и России
17:37
Обвиненная в любви к запрещенным веществам Анохина оправдалась за странное поведение
17:34
В центре Москвы на припаркованные машины рухнули строительные леса
17:24
На смену "Великолепному веку": Dомашний покажет турецкую семейную сагу
17:07
Победитель шоу "Голос" Аскер Бербеков: С Меладзе после проекта мы не общаемся
17:02
Лукашенко припомнил Путину Чечню: Не дай Бог это белорусам
16:50
Появилась новость о беременной от Виторгана Нинидзе
16:45
Барановскую пристыдили за откровенный наряд: Да уж вышла бы в купальнике!
16:31
"Молодухе денежки нужны": Петросян покупает жене квартиру на море
16:28
Бросившая жениха звезда "Игры престолов" закрутила роман с актером из сериала "Корона"
16:27
"Жалко смотреть": Медведева оконфузилась во время контрольного проката
16:24
В Ленинградской области у реки нашли части расчлененного тела
16:03
Разочаровавшаяся в мужчинах Зарубина бежит из России
16:01
Ведущая "второй кнопки" объявила о свадьбе с бывшим мужем Волочковой
16:01
"Посмотрите, у меня вырос живот": Саша Бортич в прозрачном платье вызвала недоумение
15:48
"Это разве она?": народ не узнал переделанную Бузову
15:45
Политолог: Москва может прийти к силовому сценарию смены режима в Минске
15:29
Обнаженная Фандера взбудоражила россиян
15:28
Открывала бутылку с утра: экс-солистка "Блестящих" рассказала о беспробудных запоях
15:11
Популярный артист рассказал о жутком убийстве возлюбленной
14:57
Решетова пошла в ресторан с пожилым мужчиной после расставания с Тимати
14:52
Трамп о Байдене: Он недостаточно умен для переговоров с Путиным
14:47
Отсидевшая знаменитость проконсультировала Михаила Ефремова по тюремному быту
14:45
"Лучше бы на Гарике так скакала": Асмус стала брюнеткой и показала тройное сальто
14:40
Лоза назвал варварским грабежом поведение украинцев в Крыму
14:25
Минэкономразвития предсказало падение доходов россиян
14:20
Родившая звезда шоу "Дом-2" готова развестись с мужем за 5 миллионов рублей
14:13
Встреча Путина и Лукашенко "один на один" вызвала вопросы: Для кого дополнительные кресла?
14:02
Реакция дочери на показавшее Анастасию Заворотнюк новое шоу
14:02
"Облегчить боль": блогер-фармацевт Диденко нелепо оправдалась за любовника
13:54
Эксперт о судьбе Лукашенко: Проживет оставшиеся годы на даче в Подмосковье
13:54
Голая Шейк показала свою рыбку
13:45
Политолог заговорил об отставке Лукашенко в ближайшие недели
13:44
"Рыбкой кинуться в постель": Толстоганова осталась недовольна интимным моментом с Виторганом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог объяснил возвращение Лукашенко к репрессиям: Тактика большевиков, проводивших красный террор
Россию предупредили об опасности сближения с Белоруссией
Лукашенко обвинили в превращении Белоруссии в регион России
Соловьев нанес неожиданный удар осужденному Ефремову
Эксперт о невозможности "красивого" ухода Лукашенко: Знает то, чего не знаем мы
Эксперт: Лукашенко упустил шанс уйти вовремя и "красиво"
Шоу-бизнес

"У одной девушки было два любовника": Пашаев о знакомстве с Ефремовым

Эльман Пашаев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие считают, что именно из-за действий Эльмана Пашаева в суде Михаил Ефремов получил суровое наказание: восемь лет колонии. "Откуда взялся этот адвокат?", "Неужели нельзя было найти нормального?" – интересуются люди. Юрист впервые рассказал, как познакомился с актером.
прочитано 390 раз

После того, как Пресненский суд вынес приговор Ефремову, Пашаев охотно общается с журналистами, посещает различные ток-шоу, в надежде побольше заработать на шумном судебном процессе. Зачастую юрист пытается оправдать себя и свое поведение на слушаниях.

ПО ТЕМЕ

Соловьев нанес неожиданный удар осужденному Ефремову

Составит компанию: Пашаев может отправиться вслед за Ефремовым

 Ефремов устроил смертельное ДТП

Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Во время очередного интервью адвокат заговорил на тему, которая мало обсуждалась: знакомство с Ефремовым. Так, Пашаев вспомнил, что впервые общался с актером во время скандального судебного разбирательства.

Близкий друг Михаила был оппонентом Эльмана. "У одной девушки было два любовника. Один из ее любовников – мой близкий друг, другой любовник – товарищ Ефремова", – рассказал юрист.

Эта девушка планировала избавиться от друга актера и пустить его по миру. Против мужчины даже возбудили уголовное дело, чтобы он никогда не беспокоил экс-возлюбленную, пишет URA.RU.

Тогда Пашаев располагал доказательствами того, что друг Ефремова, будучи женатым человеком, проводил время с любовницей. Однако адвокат отказался обнародовать видео даже за деньги. Эльман пожалел мужчину, у которого, как ему сказали, прекрасная семья.

В какой-то момент Ефремов спросил у Пашаева, почему его друг всех настраивает против адвоката. Юристу пришлось объяснять, что опозорил мужчину перед любовницей. Он также добавил, что выполнял лишь свою работу.

Автор: 14 сентября 2020, 20:15 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Трамп о Байдене: Он недостаточно умен для переговоров с Путиным
Лоза назвал варварским грабежом поведение украинцев в Крыму
Встреча Путина и Лукашенко "один на один" вызвала вопросы: Для кого дополнительные кресла?
Эксперт о судьбе Лукашенко: Проживет оставшиеся годы на даче в Подмосковье

Шоу-бизнес

Страстного Щербакова сняли во время нежностей с любвеобильной Прокловой (видео)
Обвиненная в любви к запрещенным веществам Анохина оправдалась за странное поведение
Победитель шоу "Голос" Аскер Бербеков: С Меладзе после проекта мы не общаемся
Появилась новость о беременной от Виторгана Нинидзе

Проишествия

В Красногорске загорелись павильоны кинокомпании Эрнста и Бондарчука
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Шоу-бизнес

Родившая звезда шоу "Дом-2" готова развестись с мужем за 5 миллионов рублей

Девушка ответила на все вопросы подписчиков
Шоу-бизнес

"Лучше бы на Гарике так скакала": Асмус стала брюнеткой и показала тройное сальто

Актриса показала фигуру в мини-шортах
Сериалы

"Рыбкой кинуться в постель": Толстоганова осталась недовольна интимным моментом с Виторганом

Актриса хочет повторить попытку
Шоу-бизнес

Всему виной жуткий недуг: знаменитая ведущая отказалась возвращаться на ТВ

Откровенное интервью лица "второй кнопки"

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Обжиться еще не успели: фигуристка Евгения Медведева показала новый дом
Роднина выдворила Загитову из сборной за любовь к деньгам
Боец Петр Ян в эфире "побил" Ивана Урганта
Ничего вам не должна: Загитова плюнула в лицо россиянам

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+