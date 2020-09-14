"У одной девушки было два любовника": Пашаев о знакомстве с Ефремовым

После того, как Пресненский суд вынес приговор Ефремову, Пашаев охотно общается с журналистами, посещает различные ток-шоу, в надежде побольше заработать на шумном судебном процессе. Зачастую юрист пытается оправдать себя и свое поведение на слушаниях.
Во время очередного интервью адвокат заговорил на тему, которая мало обсуждалась: знакомство с Ефремовым. Так, Пашаев вспомнил, что впервые общался с актером во время скандального судебного разбирательства.
Близкий друг Михаила был оппонентом Эльмана. "У одной девушки было два любовника. Один из ее любовников – мой близкий друг, другой любовник – товарищ Ефремова", – рассказал юрист.
Эта девушка планировала избавиться от друга актера и пустить его по миру. Против мужчины даже возбудили уголовное дело, чтобы он никогда не беспокоил экс-возлюбленную, пишет URA.RU.
Тогда Пашаев располагал доказательствами того, что друг Ефремова, будучи женатым человеком, проводил время с любовницей. Однако адвокат отказался обнародовать видео даже за деньги. Эльман пожалел мужчину, у которого, как ему сказали, прекрасная семья.
В какой-то момент Ефремов спросил у Пашаева, почему его друг всех настраивает против адвоката. Юристу пришлось объяснять, что опозорил мужчину перед любовницей. Он также добавил, что выполнял лишь свою работу.
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