"У одной девушки было два любовника": Пашаев о знакомстве с Ефремовым

Многие считают, что именно из-за действий Эльмана Пашаева в суде Михаил Ефремов получил суровое наказание: восемь лет колонии. "Откуда взялся этот адвокат?", "Неужели нельзя было найти нормального?" – интересуются люди. Юрист впервые рассказал, как познакомился с актером.

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