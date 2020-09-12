Составит компанию: Пашаев может отправиться вслед за Ефремовым

Адвокат Эльман Пашаев прославился благодаря делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова. Разбирательство длилось несколько месяцев. За это время защитник неоднократно нарушал профессиональную этику, пару раз приводил на заседание сомнительных личностей и пытался запутать следствие.

По словам председателя московской коллегии адвокатов Андрея Князева, Эльман Пашаев позволил себе ряд серьезных нарушений. Защитник Михаила Ефремова допустил к делу лжесвидетелей – это серьезный проступок. Провинность не сойдет с рук Пашаеву. Его судьбу теперь будет решать Палата адвокатов.

Князев уверен, что Пашаеву грозит дисциплинарное взыскание. Эксперт добавил, что в ближайшее время будет созвана комиссия. Коллеги определят, какие санкции применить к скандальному адвокату: замечание, предупреждение или лишение статуса.

Также Пашаеву грозит уголовное преследование. Эльман может сам оказаться на скамье подсудимых, а затем составить компанию Ефремову в следственном изоляторе.

Андрей Князев отметил, что адвокат Михаила Ефремова занимался самопиаром, что не приветствуется профессиональным сообществом. Кроме того, Эльман Пашаев позволял себе несдержанное поведение в зале суда. Также защитник делал тайные записи на заседаниях, а после обнародовал их в Сети.

Отметим, что Михаил Ефремов также недоволен работой своего адвоката. Артист уверен, что из-за непрофессионализма защитника он получил суровое наказание – восемь лет заключения в колонии общего режима.