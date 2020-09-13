Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Соловьев нанес неожиданный удар осужденному Ефремову

Соловьев нанес неожиданный удар осужденному Ефремову

Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Соловьев крайне негативно относится к Михаилу Ефремову, который был осужден за смертельное ДТП. Телеведущий считает, что актер не раскаивается, а пытается переложить ответственность на другого.
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На этой неделе Пресненский суд Москвы решил отправить Ефремова в колонию общего режима на восемь лет. Поскольку приговор еще не вступил в силу, первые две недели актер проводит в СИЗО №5 "Водник".

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

 Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

Психологическое состояние артиста оценивается как тяжелое, поэтому с ним работают психологи. Ефремов шокирован суровым приговором. По мнению актера, его подставил адвокат Эльман Пашаев. Мол, если бы не его действия и высказывания, то суд вынес бы мягкий приговор.

Соловьев не стал отрицать, что поведение Пашаева негативно повлияло на решение инстанции. Однако телеведущий заметил: актер лишь обвиняет адвоката, а не раскаивается. Поэтому Владимир Рудольфович считает, что Михаил Олегович не сделал никаких выводов.

Кроме того, телеведущий назвал Ефремова ничтожеством и наркоманом. У артиста нет боли или сочувствия, уверен Соловьев.

Ранее "Дни.ру" писали, что Пашаев понесет наказание за ряд нарушений, которые недопустимы для адвокатов. Юристу грозит уголовное преследование, поэтому он может отправиться вслед за Ефремовым.

Автор: 13 сентября 2020, 10:22 Источник: YouTube-канал "Соловьев LIVE" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ляля
Ответить
Марта
Какой он Соловьев? По какому праву вонючий, пархатый жидяра носит русскую фамилию? Большего ничтожества, чем он, нигде в мире нет, в газовую камеру бы его, поца.
А кто такая ты? Судя по говору мужик ты, прикрывшийся женским именем. А это значит что ты ни чем не лучше алкоголика, наркомана и убийцы Ефремова. А еслибы убитым оказался кто-то из твоих близких? Ты бы наверно каждый день приносил Ефремову цветы как знак признания?
Марта
Ответить
Какой он Соловьев? По какому праву вонючий, пархатый жидяра носит русскую фамилию? Большего ничтожества, чем он, нигде в мире нет, в газовую камеру бы его, поца.
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