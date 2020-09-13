Осужденный Ефремов пообещал не бросать сцену

Появились новые данные о том, как чувствует себя Михаил Ефремов после вынесенного приговора. По информации журналистов, артист пообещал не бросать сцену, даже находясь в неволе.
Уточняется, что Ефремов доволен условиями содержания в СИЗО. Сокамерники знаменитости оказались приятными в общении личностями, признался артист.
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