Осужденный Ефремов пообещал не бросать сцену

Появились новые данные о том, как чувствует себя Михаил Ефремов после вынесенного приговора. По информации журналистов, артист пообещал не бросать сцену, даже находясь в неволе.

Уточняется, что Ефремов доволен условиями содержания в СИЗО. Сокамерники знаменитости оказались приятными в общении личностями, признался артист.