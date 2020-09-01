Стало известно о проблемах со здоровьем у беременной Подольской: не могла встать

Об интересном положении супруги Владимира Преснякова-младшего Натальи Подольской общественность узнала всего несколько недель назад. Сейчас же появилась информация, что у певицы ухудшалось самочувствие.
В шоу "Секрет на миллион" жена Преснякова-старшего Елена рассказала, что за здоровье Натальи переживали все члены семьи. Подольская не могла даже встать с кровати. Подробности поклонники узнают, когда выпуск передачи Кудрявцевой выйдет в эфир.
Кстати, семейство знает пол будущего ребенка певицы, но пока тщательно скрывает. Владимир Петрович, например, высказывается неоднозначно. Он признался, что очень хочет еще одного внука, в отличие от остальных родственников.
Также Пресняков-старший с нетерпением ждет правнуков. Его старший внук Никита, который женат на модели Алене Красновой, не торопиться становиться отцом. Пока он посвящает себя лишь музыке. Кстати, дедушка строго относится к творчеству Никиты и старается давать ему ценные советы.
Напомним, недавно Подольская вызвала недоумение у поклонников, показав им снимок с отдыха. Дело в том, что на фото у певицы не видно округлого живота. Самые внимательные подписчики быстро нашли этому объяснение.
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