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Беременная Подольская отреагировала на послание мужа к Ветлицкой

Беременная Подольская отреагировала на послание мужа к Ветлицкой

Наталья Ветлицкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Ветлицкая считалась одной из самых привлекательных певиц в отечественном шоу-бизнесе. Ходят слухи, что у эффектной блондинки были отношения с коллегой Владимиром Пресняковым.
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Наталья Ветлицкая прославилась в начале 90-х годов, когда вышел клип на ее песню "Посмотри в глаза". Несмотря на расслабленность и кажущуюся хаотичность в клипе, на самом деле он продуман до кадра. Об этом рассказал режиссер клипа Федор Бондарчук: "Те милые детали, которые обсуждают, и есть импровизация. Но процентов на 80 ролик был раскадрирован и нарисован".

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Наталья Юрьевна Подольская певица

Прославившаяся Наталья Ветлицкая стала желанной гостьей в тусовке, она была дружна со многими артистами. По слухам, ее связывали отношения с Владимиром Пресняковым. О том времени артист вспомнил, прислав Наталье фотокарточку, на которой они запечатлены. Ветлицкая обнародовала ее у себя в "Инстаграм". "Володя прислал сегодня) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – коротко сообщила Наталья Ветлицкая.

На фотографии артисты запечатлены словно мимолетно, Наталья даже в кадр не смотрит. А вот Владимир успел состроить рожицу. Примечательно, что эту публикацию отметила супруга Преснякова, певица Наталья Подольская. Она одобрительно отнеслась к архивному фото.

Кстати, в то время, в начале 90-х, Владимир Пресняков еще жил с дочкой Аллы Пугачевой Кристиной Орбакайте. Однако спустя несколько лет они расстались, и даже наличие общего сына Никиты эти отношения не спасло. В свежем интервью певец признался, что это он стал виновником расставания. Артист слишком увлекся разгульной жизнью: прикладывался к бутылкам, имел интрижки на стороне. Кристина долго терпела загулы мужа, но в итоге предложила расстаться. Для Владимира слова жены стали шоком.

К счастью, сейчас Пресняков сумел побороть все свои пагубные привычки. Десять лет назад он женился на певице Наталье Подольской. В 2015 году она родила ему сына Артемия, а сейчас артистка ждет второго ребенка.

Автор: 28 августа 2020, 16:58 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя

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