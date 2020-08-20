Народ в замешательстве из-за нового снимка заявившей о беременности Подольской

Поклонники с нетерпением ждут, когда Наталья Подольская объявит о пополнении в семействе. Она ждет второго наследника от Владимира Преснякова. Но пока артистка радует подписчиков своего инстаграм-аккаунта яркими снимками с курорта.
Недавно Наталья опубликовала фото, на котором она запечатлена в красном купальнике и парео, пишет Пятый канал. Певица удивила поклонников стройной фигурой. Они обратили внимание на живот, который на снимке кажется плоским. "Не скажешь, что вы беременны!" – сделал замечание один из подписчиков.
Некоторые пользователи Сети сразу поняли, в чем дело. Оказывается, знаменитость высоко натянула нижнюю часть купальника и подобрала удачный ракурс. Впрочем, Подольская могла воспользоваться фотошопом. "Такая красивая!", "Красный цвет вам очень идет", "Фотограф молодец!" – написали фолловеры.
Напомним, у Натальи есть сын от Владимира. Артемий появился на свет в 2015 году. Как пишут СМИ, вторая беременность певицы – это попытка сохранить брак. В прошлом году Подольская решила сделать пластическую операцию после того, как узнала о переписке мужа с его давней подругой Галиной Максвелл.
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