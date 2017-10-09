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Окт. 9, 2017
просмотры: 123

Скромница Подольская поразила платьем с разрезом до бедра

567

Самые популярные российские артисты поздравили телеканал "МУЗ-ТВ", который накануне с размахом отметил свой 21-й День рождения. Скромница Наталья Подольская стала звездой фотоколла, представ перед гостями вечера в платье с умопомрачительным разрезом. Певица дополнила образ высокими черными ботфортами на шнуровке, которые сделали дополнительный акцент на оголенном бедре звезды. 

Артистка приняла участие в праздничном концерте. На сцене также выступили Сергей Лазарев, Ольга Бузова, Леонид Агутин, Джиган, Ханна, Стас Костюшкин, "Банд`Эрос", Emin, Елена Темникова, Вера Брежнева, Quest Pistols Show, "Город 312", Natan, Kolyas и Влад Рамм, Natan, KAN, Клава Кока, Jah Khalib, MBAND, "Фабрика", Жасмин, Настя Кудри, "Город 312", Влад Соколовский и многие другие. 



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