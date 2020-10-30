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Владимир Петрович Пресняков-старший

музыкант, певец
Владимир Петрович Пресняков-старший
  • Дата рождения: 26 марта 1964
  • Место рождения: город Ходоров, Львовской области
  • Знак зодиака: Овен
  • Рост: 177
  • Вес: 80
  • Жена/Муж: Преснякова (Кобзева) Елена Петровна
  • Дети: Пресняков Владимир Владимирович

В 1967 году окончил Свердловское музыкальное училище имени П. И. Чайковского.

1960-е В. П. Пресняков стал лауреатом Московского международного фестиваля джазовой музыки в составе квартета выдающегося советского джазового пианиста Бориса Рычкова.

Владимир Пресняков-старший в 1965 году выступал в одном из старейших молдавских ансамблей — ВИА «Норок». Позже ансамблю было дано название «О чем поют гитары».

В 1965 году, будучи руководителем эстрадного ансамбля Свердловской филармонии, познакомился с молодой певицей Еленой Кобзевой. Песле первой же репетиции пригласил ее в свой ансамбль солисткой. В 1967 году Кобзева забеременела от Преснякова, в результате чего они поженились в ноябре 1967 года. В марте 1968 года у них родился сын Владимир.

За время службы в армии В. П. Пресняков стал лауреатом еще нескольких джазовых фестивалей — служба в Доме офицеров позволяла достаточно времени уделять игре на любимом инструменте — саксофоне. После возвращения из армии Владимир Петрович работал в ансамбле известной певицы Гюлли Николаевны Чохели. Потом был руководителем и саксофонистом в нескольких других коллективах.

1975 год Пресняковых пригласили во вновь создаваемый ансамбль «Самоцветы». За время работы в группе было написано много песен, которые стали очень популярными: «Лето, лето, лето», «Дрессировщик», «Салют», «Али-Баба», «Ты скажи», «Бумажный кораблик», «Рассвет — закат» и др.

В 1987 году уходит из «Самоцветов» и начинает работать у сына саксофонистом. Причем в концертной программе сына у Владимира Петровича есть свой сольный номер, где он исполняет джазовые композиции на саксофоне.

В 1994 году на фирме «NR Records» вышел компакт-диск с инструментальными версиями альбома группы «The Beatles» «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера» (соло на саксофоне В. Преснякова-старшего). Автор инструментальной, в том числе джазовой, музыки; песен — написал два альбома песен для Александра Кальянова (на тексты Александра Вулых, Александра Драта и другие). 12 новых песен сочинил для возрожденного ансамбля «Самоцветы», в составе которого работают Елена Преснякова, Георгий Власенко, Александр Нефедов и Олег Слепцов. Из композиторских работ Преснякова-старшего известен альбом «Гороскоп» — цикл из 12 песен, в котором популярные артисты представляют знаки зодиака (фирма «Мелодия»). Рок-мюзикл «Улица» был поставлен на сцене Дворца спорта «Лужники» (солисты Сергей Минаев, В. Пресняков-младший, Владимир Маркин).

К началу 1997 работает и над вторым альбомом для возродившегося в 1995 году ансамбля «Самоцветы». Диск «Самоцветов» выходит осенью.

В 1998 году выходит диск, где Пресняков-старший исполняет на саксофоне популярные композиции XX века. В дальнейшем Владимир Петрович продолжает сочинять для «Самоцветов», работать с сыном и коллекционировать джазовые альбомы. Он принимал участие в записи нескольких сотен песен разных исполнителей как автор песен и саксофонист.

Владимиром Петровичем Пресняковым написаны сотни песен, исполненных многими звездами отечественной эстрады. Его песни поют Алла Пугачева, Лев Лещенко, Алексей Глызин, Сергей Минаев, Людмила Сенчина, Лариса Долина, Михаил Боярский, Александр Кальянов, Александр Градский, Владимир Кузьмин, Игорь Николаев, Владимир Пресняков-младший, Андрей Сапунов, Александр Барыкин, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Николай Басков, Нани Брегвадзе, Тамара Гвердцители, ансамбль «Самоцветы».

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