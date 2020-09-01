Снова вместе? Прилучный и Муцениеце засветились вдвоем на торжестве

Впервые после скандального развода они снова вместе. На глазах у десятков людей как ни в чем не бывало пара стояла бок о бок рядом со своим чадом и лучезарно улыбалась. Сын экс-супругов Тимофей пошел в первый класс, и заботливые родители решили в полном семейном составе присутствовать на таком значимом мероприятии.
Также на школьной линейке побывала младшая сестра Тимофея – Мия. Она тоже пришла поддержать мальчика. Агата поздравила всех школьников с началом учебного года. Она назвала этот день "важным в судьбе ребенка".
"Повезло с погодой! Отправляю Тимусю в путь знаний, он будет интересный и веселый", – приводит слова актрисы 7дней.ru.
Несмотря на видимость позитива, фотографироваться вместе семья не стала. Отказались звезды и комментировать свое, хоть и временное, воссоединение.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись 15 июня 2020 года. Актриса заявила, что муж был жесток с ней и детьми и даже поднимал руку.
Почти сразу после развода Павел Прилучный нашел новую пассию. Ею стала звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
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