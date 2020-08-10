Солнцев усомнился в разводе Прилучного и Муцениеце: Расстались по-сериальному

Солнцев полагает, что звездная парочка наняла модных пиарщиков, а те, в свою очередь, придумали историю с расторжением брака. Агата Муцениеце и Павел Прилучный, по его словам, действуют по указке специалистов, которые и сочиняют "жизненные перипетии, ходы и участие в чем-то". Шоумен считает, что артисты расстались как-то "по-сериальному".
Прокомментировал Рустам Солнцев информацию о том, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе снимутся во втором сезоне сериала "В клетке". Напомним, в первой части теленовеллы, артисты сыграли влюбленных, которые никак не могут определиться, быть ли им вместе.
По словам шоумена, если брак артистов действительно развалился и их развод не фарс, то сниматься вместе им не рекомендуется. Рустам считает, что общее дело может окончательно испортить отношения звезд. Работа на площадке не способствует сближению людей.
Ранее "Дни.ру" писали, что участие актрисы Агаты Муцениеце во втором сезоне сериала "В клетке" под угрозой. Артистке не дают сценарий для ознакомления, она же, в свою очередь, не зная сюжетной линии, не может подписать договор.
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