Муцениеце расцвела после развода с Прилучным: Пусть знает, кого потерял

На свежем снимке знаменитость позирует на фоне стога сена. Артистка облачена в корсет бежевого цвета и светлые джинсы. На плечи Агата Муцениеце накинула куртку в тон штанов.
Артистка призналась, что ощущает себя прекрасно. "Просто… хорошей пятницы, любимые. Да, у меня в душе пятница", – поделилась знаменитость.
Поклонники по достоинству оценили внешний вид Агаты Муцениеце. Пользователи Сети отметили, что развод с коллегой по цеху Павлом Прилучным пошел артистке на пользу. Она как будто расцвела.
"Тот случай, когда давно уже надо было развестись...) будьте счастливы Агата! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Побольше бы таких людей, как ты, и мир стал бы лучше🙌", "Пусть знает, кого он потерял", "У Вас будет достойный мужчина", "Странно прозвучит, но развод вам к лицу 😍😂", "Агата очень красивая, и фото в целом идеальное", – хвалили Агату комментаторы.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный расторгли брак в середине июня после девяти лет совместной жизни. У пары есть общие дети, Тимофей и Мия, которые проживают с матерью. Наследники пары часто гостят у Павла. После развода появились слухи о романе Павла Прилучного со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
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