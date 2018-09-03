Первый раз в первый класс: звезды отвели детей в школу

В День знаний отечественные знаменитости оторвались от дел и отправились вместе с детьми на торжественную школьную линейку. Яна Чурикова, Анастасия Волочкова и Стас Михайлов, Юлия Началова проводили наследников навстречу новым открытиям.

Артема и Яну Аршавиных по традиции сопровождала только мама – телеведущая Юлия Барановская. Их отец – известный футболист Андрей Арашавин, завел новую семью и забыл о существовании отпрысков.

В этом году среди детей звезд очень много тех, кто впервые отправился в школу: сыновья ведущей Маши Малиновской и певицы Анастасии Стоцкой, дочь певицы Славы. В первый класс сына отвела и актриса Агата Муцениеце.