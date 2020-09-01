Джигурда готов выдать управлявшего машиной Ефремова человека

Судебный процесс по делу Михаила Ефремова уже окрестили цирком. Особенно пользователей Сети забавляют сторонники невиновности артиста, желающие доказать всеми способами, что в момент ДТП звезды за рулем не было. К таким персонажам относится и Никита Джигурда.

Артист настолько "заболел" этой идеей, что даже не полетел к жене и детям. 30 августа у Марины Анисиной был день рождения, и семья должна была воссоединиться. Актер планировал вылететь во Францию, но предпочел остаться в России.

В беседе с журналистами Никита Джигурда заявил, что не может уехать, пока Михаил Ефремов за решеткой. Он уверен, что другу нужна его помощь. По словам эпатажного шоумена, никто, кроме него, не сможет доказать, что артист безгрешен.

Также Никита Джигурда утверждает, что знает, кто именно сидел за рулем в момент аварии. При этом знаменитость считает, что даже виновник ДТП в конце концов все равно будет оправдан.

По словам актера, жена с пониманием относится к тому, что он не прилетел к ней во Францию. Она считает, что место Никиты Джигурды здесь, в России, пока идут суды над Михаилом Ефремовым.

Напомним, накануне на слушании появился тайный свидетель Эльмана Пашаева. Юноша заявил, что видел, как некий человек в бейсболке пересаживался на заднее сидение автомобиля актера в день аварии. Ранее еще один очевидец признался, что с водительского места выходил некий мужчина с короткой стрижкой.