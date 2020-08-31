Ефремов обвинил злопыхателей в монтаже видео с покаянием: Я не виноват

В понедельник, 31 августа, прошло заседание по делу Михаила Ефремова. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы за смертельное ДТП в центре столицы, которое произошло 8 июня этого года.

В последний день лета актеру, наконец, дали слово, и он попытался объяснить, почему записал видео с покаянием через пару дней после трагедии. Он заявил, что в момент съемок находился в состоянии похмелья и на грани нервного срыва.

Также на Михаила Ефремова повлиял тот факт, что все вокруг обвиняли его в аварии и называли убийцей. Якобы СМИ растиражировали ролик, в котором артист говорит, что виноват. Однако на самом деле он произнес совсем другое, и супруга-звукорежиссер может подтвердить, что в ролике есть монтаж. Кто-то специально вырезал из признания частицу "не".

По словам Михаила Ефремова, 8 июня он с 12 часов дня был уже пьян. Артист ездил по городу на такси в поисках пива, так как был расстроен. В свой автомобиль актер не садился и не помнит, как в итоге оказался в иномарке.

Звезда настаивает на том, что момент аварии – белое пятно, он не помнит ничего, что было в тот вечер. Заявляет, что в себя пришел лишь у следователя. Михаил Ефремов называет монтажом и видео с места аварии, артист уверен, что из ролика вырезали 10-15 секунд, поэтому кажется, что виноват именно он.

Напомним, адвокат актера пытается доказать, что в момент ДТП за рулем был не его подопечный. Эльман Пашаев пригласил в зал суда двух свидетелей, которые рассказали, что видели, как с водительского места выходил другой человек. Правда, его описания разнятся.