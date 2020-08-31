Ефремов обвинил злопыхателей в монтаже видео с покаянием: Я не виноват

В последний день лета актеру, наконец, дали слово, и он попытался объяснить, почему записал видео с покаянием через пару дней после трагедии. Он заявил, что в момент съемок находился в состоянии похмелья и на грани нервного срыва.
Также на Михаила Ефремова повлиял тот факт, что все вокруг обвиняли его в аварии и называли убийцей. Якобы СМИ растиражировали ролик, в котором артист говорит, что виноват. Однако на самом деле он произнес совсем другое, и супруга-звукорежиссер может подтвердить, что в ролике есть монтаж. Кто-то специально вырезал из признания частицу "не".
По словам Михаила Ефремова, 8 июня он с 12 часов дня был уже пьян. Артист ездил по городу на такси в поисках пива, так как был расстроен. В свой автомобиль актер не садился и не помнит, как в итоге оказался в иномарке.
Звезда настаивает на том, что момент аварии – белое пятно, он не помнит ничего, что было в тот вечер. Заявляет, что в себя пришел лишь у следователя. Михаил Ефремов называет монтажом и видео с места аварии, артист уверен, что из ролика вырезали 10-15 секунд, поэтому кажется, что виноват именно он.
Напомним, адвокат актера пытается доказать, что в момент ДТП за рулем был не его подопечный. Эльман Пашаев пригласил в зал суда двух свидетелей, которые рассказали, что видели, как с водительского места выходил другой человек. Правда, его описания разнятся.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Маньяки сидят на форуме
где купить одежду ?
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь
Продалась за бриллианты