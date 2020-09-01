Найдено объяснение обидному провалу Пугачевой

Изначально на вокальный конкурс хотели отправить Валерия Меладзе. Примечательно, что он должен был исполнять песню "Примадонна". Однако в последний момент он заболел. Вместо него было решено послать на "Евровидение" Аллу Пугачеву.
Однако певица потерпела фиаско, заняв 15-е место из 25. Сама артистка позже рассказывала, что много извинялась за обидный провал.
Напомним, "Евровидение" в 1997 году прошло столице Ирландии – городе Дублине. Победу одержала британская группа Katrina and the Waves с песней "Love shine a light". Второе место заняли хозяева – ирландцы. Третье место досталось Турции.
Напомним, в этом году Алле Пугачевой исполнился 71 год. Звезда с размахом отмечала свой юбилей, поэтому в 2020 году обошлась скромным праздником с близкими. К тому же, ее день рождения выпал на период карантина из-за пандемии коронавируса.
Вокруг карьеры и личной жизни Примадонны всегда ходило множество слухов. Певица была замужем пять раз. ее супругами в свое время были Миколас Орбакас, Александр Стефанович, Евгений Болдин и Филипп Киркоров. Сейчас она счастлива в браке с юмористом Максимом Галкиным.
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