Пугачеву затравили в Сети за "пластмассовые" зубы

Шоумен нечасто выкладывает на всеобщее обозрение кадры с супругой. В последний день лета он порадовал поклонников селфи из машины. Артист не уточнил, куда собрался поехать.
На снимке Алла Пугачева сидит рядом с Максимом Галкиным в свитере серебряного цвета. Волосы у Примадонны слегка растрепаны, макияж сделан с акцентом на глаза. Артистка широко улыбается, демонстрируя красивые ровные зубы.
Они-то и стали камнем преткновения. Подписчики юмориста посчитали, что звезда выгладит ненатурально, а искусственные резцы лишь акцентируют внимание на старости.
"Зубы... пластмассовые (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Одни зубы не постарались и те пластмассовые, а когда то была расщелина между зубами, которая очень была к лицу", "С глазами кто-то перестарался", "Разводиться едете?)", "Бабушка и внук", "Бедная" бабушка, как тяжко тебе уже дергаться😅, но надо!", "Фотошоп можно отличить если присмотреться", "Классно 😁 вы с бабушкой смотритесь", Видно что старая", "Старуха и принц", – написали в комментариях.
Правда, положительных отзывов оказалось больше. Поклонники заявили, что рядом с Максимом Галкиным Алла Пугачева заметно расцвела. Фанаты сделали комплимент ее внешнему виду и пожелали крепкого здоровья.
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