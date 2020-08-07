Бывшая жена Кузьмина обвинила Пугачеву в колдовстве

В 1980-х годах Владимир Кузьмин бросил Татьяну Артемьеву с тремя маленькими детьми ради романа с Аллой Пугачевой. Тогда многие осудили артистку. Мол, негоже разрушать чужую семью. Но об отношениях Кузьмина и Пугачевой быстро забыли, потому что артисты были вместе недолго.
Артемьева, вероятно, до сих пор обижена на певицу. Мысли о привороте появились у нее неспроста, ведь Пугачева на праздновании своего дня рождения сама сказала, что завоевала Кузьмина с помощью магии и заключила сделку с дьяволом ради вечной молодости.
Также Татьяна винит артистку и в других бедах. Например, Пугачева якобы причастна к смерти двоих детей Артемьевой. Финансовые трудности у поэтессы тоже возникли из-за Аллы Борисовны.
Все, что осталось от союза Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина – песня "Две звезды", представленная в 1986 году. После расставания с артисткой музыкант женился на американской фотомодели Келли Керзон, состоял в отношениях с актрисой Верой Сотниковой. Последние 19 лет сердце Кузьмина принадлежит Екатерине Трофимовой.
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