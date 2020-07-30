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"Володя в ужасном состоянии": жена подло обманула Кузьмина

Александр Кузьмин. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Владимир Кузьмин был несколько раз женат, а поклонниц у него – бессчетное множество. Ради одной из любимых женщин он покинул Россию. Певец работал за границей, отдавая жене все доходы, а в итоге был предан.
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В первый раз Владимир Кузьмин женился, когда ему не было и 20 лет. Его избранницей стала поэтесса Татьяна Артемьева. Она писала ему песни. А тут на горизонте появилась Алла Пугачева. Однако их отношения закончились, когда Владимир Кузьмин влюбился в американскую модель Келли Керзон. Самое интересное, что та же Пугачева присутствовала на их свадьбе.

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Владимир Борисович Кузьмин музыкант, рок-вокалист, автор песен

Как рассказал в интервью младший брат артиста Александр Кузьмин, пару лет супруги жили в России. Они скитались по гостиницам, потому что Кузьмин много гастролировал, и квартира им была не нужна. Все заработанное Владимир обменивал на доллары и бриллианты, передавал жене.

Когда в России случился путч, супруги решили покинуть страну. "Мы зарабатывали очень много денег. Нам надо было срочно все рубли перевести в доллары по любому курсу, иначе деньги могли превратиться просто в бумагу. Володя через Келли скупил бриллианты, золото, поменял доллары и отправил жену со всем этим в Америку", – вспомнил брат певца.

Он тоже отправился за границу. Там братья полгода давали концерты, но вдруг Келли подала на развод. Для Владимира это решение стало ударом. "Он и в мыслях такого не мог себе представить – остаться на улице ни с чем! Все деньги от выступлений Володя отдавал Келли. Он верил, что между ними настоящая любовь. Оказалось, ее интересовали только деньги", – пояснил Александр.

От отчаяния Кузьмин решил покончить с собой. "В тот день мы должны были вместе играть концерт. Я жду, а его все нет. Тут приходит его американский друг и говорит, что Володя в ужасном состоянии. У меня в голове щелкнуло: с ним может случиться что-то страшное. Сел за руль и рванул", – рассказал музыкант.

Александр нашел брата на мосту. Он силой запихнул его в машину и привез в ближайший бар. Владимир с горя напился, но прощаться с жизнью передумал. Вскоре братья покинули Америку.

Все заработанные деньги остались у Келли. Отсудить у нее что-либо Кузьмин не смог, потому что подписал брачный контракт.

Автор: 30 июля 2020, 08:50 Источник: сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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