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Бесстрашная Семенович устроила танцы на лодке

Бесстрашная Семенович устроила танцы на лодке

Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Семенович, которую постоянно критикуют за полноту, на этот раз собрала целый букет комплиментов. Артистка впечатлила подписчиков своей красотой и грацией.
прочитано 298 раз

Это лето для Анны Семенович стало особенным. Она появилась в эфире телеканала "МУЗ-ТВ" в качестве ведущей передачи "Удачный чарт". Съемки проходят на природе, поэтому можно сказать, что артистка вовсе не работает, а отдыхает. Каждый день она публикует кадры с места событий в своем инстаграм-аккаунте.

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Недавнее видео Анны произвело большое впечатление на подписчиков. На кадрах видно, как Семенович в темно-зеленом длинном платье изящно двигается стоя на краю лодки. Вероятно, артистка хотела похвастаться своей фигурой перед поклонниками. Ведь перед тем, как приступить к работе, певица соблюдала диету.

И, видимо, не зря. Поклонники отметили, что в этом наряде Семенович выглядит безупречно. "Аня, ты прекрасна!", "Такой фасон вам к лицу!", "Девочка бомба", "А где ваш ДиКаприо?", "Как всегда шикарна", – наградили комплиментами пользователи Сети. Некоторые признались, что не рискнули бы вставать в полный рост на такой лодке. "И в воду бултых!" – написал фолловер.

Напомним, недавно Анна Семенович показывала подписчикам забавное видео со съемок "Удачного чарта". Телеведущая рассказала, что успела надоить молока и перебрать гречку. Один из пользователей Сети обратил внимание на задний план и решил остроумно пошутить. Об этом подробнее писали "Дни.ру".

Автор: 7 августа 2020, 06:02 Источник: Instagram
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Анна Семенович выставила напоказ большой живот

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