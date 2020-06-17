"Корова с выменем комплексует": Анна Семенович надоила молока и прополола грядки

Анна Семенович показала необычные кадры своим поклонникам. Артистка посетила сельскую местность.

Недавно Анна Семенович стала ведущей нового шоу на канале МУЗ-ТВ "У-дачный чарт". Первый выпуск выйдет в эфир лишь 20 июня, а пока певица делится кадрами со съемок. Так, знаменитость опубликовала видео, на котором она запечатлена с ведром и позади стоящей коровой.

Анна рассказала, что надоила молока, перебрала гречку, накормила гусей, а также прополола грядки. Она с радостью сообщила, что после такой работы заслужила выпить вино. Видео заканчивается задорным смехом певицы. Скорее всего, артистка просто пошутила. Что на самом деле Семенович делала в сельской местности, поклонники узнают лишь в эфире.

Пользователи Сети по-доброму посмеялись над Анной. Некоторые даже в этом случае не упустили шанса отметить пышную грудь знаменитости. "Корова со своими выменем даже вроде комплексует стоит", – написал подписчик. Очевидно, этот комментарий очень повеселил Семенович, она ответила смеющимися смайликами.

Напомним, недавно Анна Семенович соблюдала строгую диету, чтобы сбросить несколько килограммов. Певица активно делилась результатами с поклонниками. Однако она нарвалась и на критику.