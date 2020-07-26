Семенович пропустила собственный выпускной из-за соревнований

В субботу, 25 июля, певица опубликовала в личном блоге несколько фотографий со сцены и рассказала о своих годах обучения. В юношестве звезда занималась фигурным катанием и активно принимала участие в различных соревнованиях. Спорт забирал много времени и сил.
За 11 лет учебы Анна Семенович сменила пять школ. Говорит, что каждый раз приходилось трудно – нужно было находить общий язык с одноклассниками и учителями. Как оказалось, выпускного у звезды вообще не было. В день, когда все подростки танцевали вальсы в актовых залах, она пропадала на очередных соревнованиях.
Именно поэтому певица с огромным удовольствием принимает участие в выпускных. Призналась, что, стоя на сцене, чувствовала себя там, в толпе детишек, у которых вся жизнь впереди. Накануне Анна Семенович представляла, что кружится в диком танце вместе с юношами и девушками, которые собрались в парке Горького.
Звезда отметила, что в этот раз ей было боязно выходить на сцену перед зрителями. Видимо, сказались месяцы, проведенные на карантине. Впрочем, Анна Семенович быстро справилась с волнением и смогла насладиться мероприятием в полной мере.
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