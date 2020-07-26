Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"Муж всю жизнь имел второй дом и второго ребенка": Немоляева рассказала о семейной драме
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото
Стоцкая показала новый снимок 9-летнего сына: Копия Киркорова
партнеры
Воскресенье
26 июля
Лента новостей
04:01
Хвастливого избранника Бузовой обвинили в воровстве и подражании
02:07
Семенович пропустила собственный выпускной из-за соревнований
23:55
"Страус": Кети Топурию высмеяли за нелепое откровенное фото
22:03
Самбурская согласилась оголить грудь ради искусства
20:26
Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент
20:01
В 37 лет выглядеть на 25 может каждый: Юлия Ковальчук раскрыла секрет
18:28
"По сути, мы человека обрекаем": Королева попросила о лояльности к Ефремову
18:15
Друг Брэда Питта убил свою жену и совершил самоубийство
18:09
Башаров выставил на продажу квартиру за 37 миллионов
17:31
На Украине предложили сделать из Крыма "проблему для России"
17:27
Поднимающему руку на девушек интеллигенту из "Дома-2" разбили лицо
16:44
Схватил за шею и попытался утопить: купание Шаляпина и Копенкиной в бассейне попало на видео
16:24
Гаркалин прокомментировал свое состояние после слухов о госпитализации: Это кошмар
16:18
Даже вакцины не помогут: ученые заявили о невозможности победить коронавирус
16:04
Полина Гагарина впервые прокомментировала расставание с мужем
15:48
"Приехала смотреть новые хоромы": Бородина купила очередную квартиру в центре Москвы
15:27
Во время Чеченской войны Якубович напросился в зону боевых действий
15:19
Дети Михаила Ефремова несмотря на арест отца уехали отдыхать
13:57
Понадобится реформа: идею добавить еще одну графу в российский паспорт встретили негативом
13:33
Друзьями не будут? Отношения Харламова и Асмус окончательно испортились
13:21
Гаркалина доставили в больницу с травмой головы
12:53
Навка зажгла на вечеринке в компании Пугачевой, Баскова и Лепса
12:45
Яна Поплавская сообщила о прибавлении в семье
12:20
Заявившего о готовности штурмовать Крым украинского политика подняли на смех
12:19
Раскрыты неожиданные данные о Лазареве: высокий уровень сексуальной энергии и любовный треугольник
12:19
Звезда "Дома-2" Ольга Ветер попала в аварию: Машины больше нет
11:50
Кожа да кости: новые фотографии Анджелины Джоли повергли поклонников в шок
11:35
Галкин и Пугачева показали забавы подросших детей
11:34
"Одни ребра": вид отощавшей Бузовой вызвал оторопь
10:53
Стало известно о шальных застольях с участием Пугачевой
10:52
"Как в тумане": с Лерой Кудрявцевой по ночам творится что-то неладное
10:44
Молодая муза Задорнова нарвалась на мошенников
10:41
Коронавирус в России: за последние сутки выявлено более 5,8 тысячи зараженных
08:04
Российского журналиста обвинили в сексуальном насилии
06:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 июля 2020 года
04:02
Некоторым пенсионерам пообещали дополнительные выплаты: Почти три тысячи рублей
02:00
Бузову заподозрили в фиктивном расставании с парнем: Ради пиара
00:02
Как Путин и Саркози последнюю шоколадку делили
22:01
Протестующие белорусы нашли замену Лукашенко
21:51
Родившая Шубская блеснула шикарной фигурой на светском мероприятии
21:00
Куценко рассказал о задержании актеров во время съемок: Всех увезли
20:29
52-летняя Стриженова показала стройную фигуру после диеты
20:20
Совет на выходные, 25-26 июля 2020 года
20:07
Саркози высказался о Путине в мемуарах: Всегда держит слово
20:06
Седокову пытался изнасиловать любовник мамы: Рука зашла уже слишком далеко
19:59
Армяне и азербайджанцы устроили погромы в Москве
19:44
Организм не выдержал: Чехова обратилась к медикам
19:20
Голая жена журналиста попала на видео во время интервью
19:19
Татуировка на шее Мироновой всполошила соцсети
19:10
Муцениеце ждет Путина на свое шоу: Он же тоже развелся
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Протестующие белорусы нашли замену Лукашенко
Маликов припечатал обозвавшего дочь "безголосой пустышкой" Соседова
"По сути, мы человека обрекаем": Королева попросила о лояльности к Ефремову
Куда пропал иллюзионист Амаяк Акопян
Седокову пытался изнасиловать любовник мамы: Рука зашла уже слишком далеко
Кожа да кости: новые фотографии Анджелины Джоли повергли поклонников в шок
Шоу-бизнес
Семенович пропустила собственный выпускной из-за соревнований

Семенович пропустила собственный выпускной из-за соревнований

Анна Семенович. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Накануне в парке Горького прошел "Московский выпускной 2020", вчерашних школьников со сцены поздравляли артисты и публичные личности. Мероприятие доверили вести Анне Семенович и Андрею Разыграеву.
прочитано 262 раза

В субботу, 25 июля, певица опубликовала в личном блоге несколько фотографий со сцены и рассказала о своих годах обучения. В юношестве звезда занималась фигурным катанием и активно принимала участие в различных соревнованиях. Спорт забирал много времени и сил.

ПО ТЕМЕ

Семенович познакомила мужчину со своей "семьей"

"Дорогой мой, любимый": Семенович пришла в восторг после долгой разлуки

 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

За 11 лет учебы Анна Семенович сменила пять школ. Говорит, что каждый раз приходилось трудно – нужно было находить общий язык с одноклассниками и учителями. Как оказалось, выпускного у звезды вообще не было. В день, когда все подростки танцевали вальсы в актовых залах, она пропадала на очередных соревнованиях.

Именно поэтому певица с огромным удовольствием принимает участие в выпускных. Призналась, что, стоя на сцене, чувствовала себя там, в толпе детишек, у которых вся жизнь впереди. Накануне Анна Семенович представляла, что кружится в диком танце вместе с юношами и девушками, которые собрались в парке Горького.

Звезда отметила, что в этот раз ей было боязно выходить на сцену перед зрителями. Видимо, сказались месяцы, проведенные на карантине. Впрочем, Анна Семенович быстро справилась с волнением и смогла насладиться мероприятием в полной мере.

Автор: 26 июля 2020, 02:07 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сверкнувшую трусами Седокову перепутали с Семенович

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент
На Украине предложили сделать из Крыма "проблему для России"
Заявившего о готовности штурмовать Крым украинского политика подняли на смех
Как Путин и Саркози последнюю шоколадку делили

Шоу-бизнес

"По сути, мы человека обрекаем": Королева попросила о лояльности к Ефремову
Друг Брэда Питта убил свою жену и совершил самоубийство
Башаров выставил на продажу квартиру за 37 миллионов
Поднимающему руку на девушек интеллигенту из "Дома-2" разбили лицо

Проишествия

Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"По сути, мы человека обрекаем": Королева попросила о лояльности к Ефремову

Вокалистка прокомментировала ситуацию, в которой находится артист
Шоу-бизнес

Друзьями не будут? Отношения Харламова и Асмус окончательно испортились

Знаменитости отписались друг от друга в соцсетях
Шоу-бизнес

Во время Чеченской войны Якубович напросился в зону боевых действий

Телеведущий бывал в горячих точках
Шоу-бизнес

Раскрыты неожиданные данные о Лазареве: высокий уровень сексуальной энергии и любовный треугольник

Певцу напророчили карьерный взлет и пополнение в семье

Гороскоп

Совет на выходные, 25-26 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 25-26 июля 2020 года
Ориентация по звездам: как выбрать профессию с помощью гороскопа
Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Тебя будет не хватать": Хабиб Нурмагомедов о смерти отца
Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму
Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву
Фигуристку Екатерину Александровскую нашли мертвой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+