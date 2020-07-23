Семенович познакомила мужчину со своей "семьей"

Анна Семенович приняла участие в новом ютуб-шоу "Утренняя передача". Она сыграла в нем примерную жену.

Создателями и главными действующими лицами проекта являются актеры Александр Паль и Никита Кукушкин. В первом выпуске сделали пародию на шоу "Пока все дома", назвав его "С утра все дома".

Ведущий Никита Кукушкин пришел в гости к Анне Семенович. Она принимала его с членами своей "семьи". Она представила экранных родителей, свекровь и мужа Алексея.

Певица призналась, что они любят поесть. Она отметила, что у них есть дочь Оксана, которая временно живет в Германии, учась там на врача.

Когда ведущий услышал, что наследницы нет дома, то будто сошел с ума. Он стал орать на присутствующих и крушить все вокруг. В итоге Анне Семенович пришлось отказаться от ребенка, после чего съемки закончились.

Напомним, недавно Анна Семенович призналась, что у нее появился возлюбленный. Она прячем мужчину от публики. К миру шоу-бизнеса избранник артистки не имеет отношения.

