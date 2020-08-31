Сотникова оправдала отказавшегося признавать вину в ДТП Ефремова

Вера Сотникова считает, что Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, не нужно добивать. По ее мнению, актер сам осознает весь ужас ситуации.

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В прошлом месяце Вера Сотникова уже высказывалась об аварии с Михаилом Ефремовым. Тогда актриса призвала людей отказаться от осуждения ее коллеги. Как она отметила, Михаил Олегович не является убийцей, потому что совершил роковую ошибку в бессознательном состоянии.

В эфире недавнего выпуска передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека" Сотникова объяснила, что не заступается за Ефремова. Актриса понимает, что он "дурак и идиот". Но она хочет донести до людей, что Михаилу Олеговичу и без того очень плохо.

Кроме того, по мнению Веры, после ДТП Ефремов не принимает решения самостоятельно. Она допускает, что актер просто следует чужим советам. Очевидно, Сотникова намекнула на адвоката Михаила Олеговича Эльмана Пашаева, которого высмеивают другие известные юристы.

Напомним, 31 августа состоялось очередное заседание по делу Ефремова. Актер вновь заявил, что не считает себя виновным в смертельной аварии. Также он попросил суд провести биологическую экспертизу ремня безопасности и пассажирского сиденья.