Сотникова увела Кузьмина у Пугачевой: У нас случился бурный роман

Новой гостьей программы "Судьба человека" стала Вера Сотникова. Актриса вспомнила свои отношения с Владимиром Кузьминым.

Артистка и музыкант начали встречаться в 1993 году, их союз просуществовал почти семь лет. Звезда вспомнила, что это произошло случайно. Девушка была одинока и свободна, и роман с певцом развивался очень бурно. Как отметила Вера Сотникова, она не знала, что в тот момент Владимир Кузьмин еще не завершил отношения с Аллой Пугачевой.

Артистка в эфире шоу "Судьба человека" добавила, что понимала с самого начала – их союз ненадолго. Для такой женщины, как она, было мало того внимания, которое музыкант уделял. По словам звезды, они не мешали друг другу жить, но и полноценном браком это нельзя назвать.

При этом Вера Сотникова с теплотой вспоминает то время. Для Владимира Кузьмина артистка снимала клипы, они много работали вместе и получали удовольствие от процесса. По словам знаменитости, было интересно, страстно и очень творчески. При этом музыкант часто уходил в себя, жил в собственном мире. В эфире шоу "Судьба человека" актриса отметила, что в итоге они расстались по обоюдному согласию.

Напомним, не так давно первая супруга Владимира Кузьмина Татьяна Артемьева заявила, что Алла Пугачева увела ее мужа с помощью черной магии. Поэтесса стала так думать неспроста – однажды Примадонна в шутку призналась, что заключила сделку с дьяволом ради романа с музыкантом. Правда, отношения артистов продлились недолго, и единственное, что от них осталось, – хит "Две звезды".