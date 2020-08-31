Сотникова увела Кузьмина у Пугачевой: У нас случился бурный роман

Артистка и музыкант начали встречаться в 1993 году, их союз просуществовал почти семь лет. Звезда вспомнила, что это произошло случайно. Девушка была одинока и свободна, и роман с певцом развивался очень бурно. Как отметила Вера Сотникова, она не знала, что в тот момент Владимир Кузьмин еще не завершил отношения с Аллой Пугачевой.
Артистка в эфире шоу "Судьба человека" добавила, что понимала с самого начала – их союз ненадолго. Для такой женщины, как она, было мало того внимания, которое музыкант уделял. По словам звезды, они не мешали друг другу жить, но и полноценном браком это нельзя назвать.
При этом Вера Сотникова с теплотой вспоминает то время. Для Владимира Кузьмина артистка снимала клипы, они много работали вместе и получали удовольствие от процесса. По словам знаменитости, было интересно, страстно и очень творчески. При этом музыкант часто уходил в себя, жил в собственном мире. В эфире шоу "Судьба человека" актриса отметила, что в итоге они расстались по обоюдному согласию.
Напомним, не так давно первая супруга Владимира Кузьмина Татьяна Артемьева заявила, что Алла Пугачева увела ее мужа с помощью черной магии. Поэтесса стала так думать неспроста – однажды Примадонна в шутку призналась, что заключила сделку с дьяволом ради романа с музыкантом. Правда, отношения артистов продлились недолго, и единственное, что от них осталось, – хит "Две звезды".
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