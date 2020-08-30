14-летняя дочь Табакова растет копией Зудиной: Сделали из нее тетю

Глядя на новые снимки дочери Олега Табакова и Марины Зудиной, сложно сказать, что ей всего 14 лет. У девочки стремительно меняется фигура, отметили пользователи Сети.

Марина Зудина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео с фотосессии дочери Марии. 14-летняя девочка предстала перед объективом в роскошном платье с длинным шлейфом. Образ дополнили макияж и прическа в стиле 1920-х годов.

Актриса считает, что дочь очень на нее похожа. "Так я выглядела в 14-15 лет", – написала она. Зудина отметила, что таких нарядов у нее не было в подростковом возрасте, но так же, как и Мария, была счастливой.

Поклонники одарили младшую дочь Табакова всевозможным комплиментами. "Стать, благородство и нежность!", "Потрясающая!", "Очень красивая", "Какая она взрослая", – написали фолловеры. Некоторые же посчитали, что Маша выглядит неестественно в таком образе. "Сделали из нее тетю", – считает один из подписчиков.

Некоторые пользователи Сети захотели подписаться на инстаграм-аккаунт девочки, однако Зудина сообщила, что страничка Маши в соцсети существует только для близких.

Напомним, у актрисы также есть 25-летний сын Павел от Табакова. С 1959 по 1994 годы Олег Павлович был женат на Людмиле Крыловой, которая тоже родила ему двух наследников: Антону в этом году исполнилось 60 лет, а Александре – 54.