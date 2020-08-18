Счастливую вдову Табакова заметили в компании нового мужчины

На фотографиях, которые появились в Сети, актриса мило общается с представительным седовласым мужчиной. Рядом с ним артистка выглядит очень счастливой – много улыбается, кокетничает и смеется. По слухам, кавалер рядом со вдовой Олега Табакова – политик Александр Кибовский.
Пока официальных заявлений по поводу нового романа Марины Зудиной нет. Ранее в интервью звезда говорила, что после смерти мужа до сих пор одинока. Она не может смириться с утратой и не представляет кого-то рядом с собой.
Два с половиной года после похорон стали для актрисы самыми тяжелыми в жизни. При этом знаменитость гордится тем, что смогла устоять перед соблазнами и не бросилась в омут с головой. Марина Зудина заявила, что не прибегала к употреблению алкоголя и антидепрессантов, а "проживала" свою боль.
Справиться с эмоциями актрисе помогла работа. Уже через месяц после смерти Олега Табакова она приняла участие в проекте "Солнце всходит" по мотивам стихотворения Максима Горького. Затем отвлечься от переживаний ей помогла роль в сериале Константина Богомолова "Содержанки".
Напомним, Марина Зудина и Олег Табаков поженились в 1994 году. Ради молодой актрисы он оставил первую супругу, Людмилу Крылову. Во втором браке у звезды родились двое детей – сын Павел и дочь Мария.
Популярные темы форума
Ефремов мухлюет ,с инфарктом
Вонь
Не русский муж !
Пить кофе на диете
Легкоступова скончалась
См концерт Цоя ,по телеку ,толпа с ума сходит
Допрыгались ,эмигранты вчера кричали ,что надо всех русских выгнать из России.
Ассоциации с именем Лера?
Дочь связалась с таджиком
Разборки в семье Алибасовых.