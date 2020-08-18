Счастливую вдову Табакова заметили в компании нового мужчины

Накануне, 17 августа, Олегу Табакову могло бы исполниться 85 лет. По случаю юбилея в МХТ им. Чехова прошел праздничный вечер, на котором присутствовали близкие и друзья актера, скончавшегося больше двух лет назад. Папарацци засняли Марину Зудину в компании нового ухажера.

На фотографиях, которые появились в Сети, актриса мило общается с представительным седовласым мужчиной. Рядом с ним артистка выглядит очень счастливой – много улыбается, кокетничает и смеется. По слухам, кавалер рядом со вдовой Олега Табакова – политик Александр Кибовский.

Пока официальных заявлений по поводу нового романа Марины Зудиной нет. Ранее в интервью звезда говорила, что после смерти мужа до сих пор одинока. Она не может смириться с утратой и не представляет кого-то рядом с собой.

Два с половиной года после похорон стали для актрисы самыми тяжелыми в жизни. При этом знаменитость гордится тем, что смогла устоять перед соблазнами и не бросилась в омут с головой. Марина Зудина заявила, что не прибегала к употреблению алкоголя и антидепрессантов, а "проживала" свою боль.

Справиться с эмоциями актрисе помогла работа. Уже через месяц после смерти Олега Табакова она приняла участие в проекте "Солнце всходит" по мотивам стихотворения Максима Горького. Затем отвлечься от переживаний ей помогла роль в сериале Константина Богомолова "Содержанки".

Напомним, Марина Зудина и Олег Табаков поженились в 1994 году. Ради молодой актрисы он оставил первую супругу, Людмилу Крылову. Во втором браке у звезды родились двое детей – сын Павел и дочь Мария.