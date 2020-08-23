"Я не испытываю чувства вины": Зудина о романе с женатым Табаковым и абортах

Первой женой режиссера была актриса Людмила Ивановна Крылова. Табаков и Крылова поженились в 1959 году. Артистка подарила мэтру сына Антона.
Отношения с Мариной Зудиной режиссер скрывал десять лет. Когда тайное стало явным, Олег Павлович ушел из семьи. Звезда сериала "Содержанки" признается, что не терзается угрызениями совести по этому поводу.
"Наверное меня многие осудят – я не испытываю чувства вины, потому что я ничего не разрушала, я лишилась возможности дважды иметь ребенка и никогда никого в жизни не упрекнула", – сказала Марина, а после добавила, что это был ее выбор.
В период романа с режиссером актриса сериала "Содержанки" дважды делала аборт. По словам Зудиной, в те годы она не была готова к материнству. Знаменитость подчеркнула, что никогда не ставила условия Табакову, не боролась за него.
Олег Табаков и Марина Зудина стали мужем и женой в марте 1995 года. Свадьба была без излишеств. Невеста была на шестом месяце беременности. С торжества остался всего один снимок, созданный зевакой.
После смерти Олега Павловича в 2018 году Марина всю свою любовь дарит наследникам – 25 летнему Павлу и 15-летней Марии. Сын режиссера и актрисы ушел из театра и теперь больше снимается в фильмах, а дочь пары планирует поступать в театральный вуз.
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