"Я не испытываю чувства вины": Зудина о романе с женатым Табаковым и абортах

Актриса Марина Зудина и режиссер Олег Табаков были мужем и женой 23 года. Звезда сериала "Содержанки" не скрывает, что рядом с кинематографистом была счастлива. Между тем этого брака могло не быть – Табаков на момент знакомства с Зудиной был несвободен.

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