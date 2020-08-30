Шестилетней дочери Максима Галкина предрекают карьеру актрисы

Лиза Галкина стала звездой "Инстаграм". Многие уверены, что девочку ждет успех.

Кажется, что поклонники знают все о жизни Максима Галкина, Аллы Пугачевой и их общих детях. Юморист несколько раз в неделю выкладывает в свой инстаграм-аккаунт видео, на которых запечатлены забавные моменты с наследниками.

Подписчики обратили внимание, что шестилетний Гарри растет хорошим помощником. Например, недавно он вместе с мамой наводил порядок в саду. Лиза же постоянно веселит родителей, а порой даже удивляет недетскими умозаключениями.

Накануне Галкин показал видео, где он спрашивает наследницу: "Чья такая девочка красивая?". Лиза тут же выдала: "Это папина доченька, Максима Александровича, знаменитого на весь мир!". Максим не смог сдержать смех из-за интонации и жестикуляции дочери.

Посмотрев это видео, поклонники в очередной раз отметили, что у Лизы удивительная харизма. Девочка вполне может стать актрисой. "Необыкновенная", – написал Игорь Николаев. "Сразу видно, что в семье растет артист", "Очень похожа на маму", "Красавица", – высказались пользователи Сети.

Напомним, на этой неделе "Дни.ру" писали о заработках Аллы Пугачевой. Журналистам стало известно, что бизнес приносит убытки артистке.