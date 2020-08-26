"Я свободна!": скачущая по полю дочь Пугачевой удивила народ

Накануне в официальном инстаграм-аккаунте Максима Галкина был опубликован ролик с участием Аллы Пугачевой и ее дочери Лизы. На видео малышка рассказала матери, что гадала на суженого по ромашке.
"Получилось, что жених меня будет любить. А если не будет, то ух! Я ему устрою!" – заявила девочка. После этих слов Лиза начала скакать по полю и петь балладу "Я свободен" Валерия Кипелова.
Многие пользователи пришли в восторг от ролика. По их мнению, девочка станет артисткой. "Смешная и веселая Лиза", "Какое счастье, что она растет в любви и на свободе", "Вся в талантливых родителей", – написали они.
Другие комментаторы были сильно удивлены тем, как дочь Пугачевой по-взрослому рассуждала о любви. "Маленький мудрец", "Мудрая не по возрасту. Девочки, учитесь. Ну ушел мужчина, нечего слезы лить", – отметили поклонники.
Напомним, что Лиза родилась в браке певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина. У девочки есть брат-близнец Гарри. Наследники звезд изучают иностранные языки и занимаются спортом.
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