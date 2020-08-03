Анастасия Решетова откровенно рассказала о беременности

Анастасия Решетова пообщалась с подписчиками. Модель поведала о своем интересном положении.

Анастасия Решетова и Тимати стали родителями осенью прошлого года. Эффектная темноволосая модель родила известному рэперу сына, которого они назвали Ратмиром. Отметим, что от прошлых любовных отношений у артиста есть дочь Алиса. Девочке шесть лет. Ее родила модель Алена Шишкова.

Ходят слухи, что у Решетовой и Тимати проблемы в отношениях. Поклонники сделали такой вывод, узнав, что модель и рэпер отправились отдыхать порознь. Анастасия проводит время в Ницце с сыном Ратмиром, гостит у отца Тимати. Артист отдыхает с дочерью Алисой и матерью Симоной.

Вначале Решетова не реагировала на пересуды, однако потом пояснила ситуацию, успокоив многочисленных поклонников. А теперь и вовсе разоткровенничалась. Анастасия призналась, что они с рэпером давно хотели малыша, но все их попытки оказывались безуспешными. "Сначала не получалось, потом вообще расслабились – и небеса подарили нам сына", – сообщила модель.

Поклонники живо отреагировали на откровение Анастасии Решетовой. Они выразили надежду на то, что у них с Тимати вскоре появится второй общий ребенок.

Тем не менее, нашлись и такие пользователи Сети, кто высказал предположение, что скоро Анастасия Решетова и Тимати расстанутся. С ними солидарна и скандально известный блогер Лена Миро.

Она считает, что на самом деле модель просто "смыли" к отцу Тимати. Миро сделала вывод, что Решетова повторила судьбу Шишковой. "Пора на пенсию с выплатой скромного ежемесячного пособия и запретом на нового мужика", – заключила Лена.