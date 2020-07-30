Тимати заподозрили в измене Решетовой: Какая-то блондинка

Поклонники тут же забеспокоились за союз молодых людей. Масла в огонь подлила и сама Настя, отметив, что безумно устала ото всех за последние месяцы и мечтает выспаться. При этом она заявила, что парам иногда полезно отдыхать по отдельности.
Тимати комментариев по этому вопросу не дает. Артист наслаждается отпуском в компании семьи и... неизвестной блондинки. Накануне рэпер опубликовал в личном блоге несколько фотографий с мамой и дочкой Алисой. На одном из снимков в кадр попал экран телефона родительницы. Внимательные фанаты тут же разглядели незнакомку, случайно попавшую в объектив.
Как сообщает телеграм-канал "Только никому", рядом с наследницей Тимати сидит неизвестная девушка со светлыми волосами. Это не может быть Алена Шишкова, так как модель сейчас находится в Сочи. "У Симоны в телефоне полная версия фото?" – уточняют пользователи Сети.
Напомним, в понедельник, 27 июля, Тимати объявил о том, что покидает лейбл Black Star, который сам же и основал 14 лет назад. Официальной причина ухода артист называет недопонимание с коллегами и желание двигаться дальше. Рэпер уже успел зарегистрировать новую компанию под названием "Ракета", которая займется продюсированием и организаций концертов.
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