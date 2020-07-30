Тимати заподозрили в измене Решетовой: Какая-то блондинка

Слухи о том, что в отношениях у Тимати и Анастасии Решетовой не все в порядке, появились около недели назад. Модель взяла сына Ратмира и отправилась отдыхать к отцу рэпера в Сен-Тропе, а артист с дочерью и мамой махнул в Грецию.

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