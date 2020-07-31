"Знаем таких – точно сволочь!": хейтеры затравили мать Тимати

После поездки с рэпером Тимати и внучкой Алисой в Грецию на Симону Юнусову обрушился шквал критики. Женщина не выдержала и эмоционально ответила на нападки недоброжелателей.

Родительница музыканта разразилась гневным постом в своем инстаграм-аккаунте. Она подчеркнула, что была в отпуске с сыном и внучкой, а подписчики сделали неправильные выводы.

Симон Юнусова отметила, что у тех, кто облил ее грязью, никогда не было душевной близости с родителями, поэтому они не понимают, как взрослые сыновья отдыхают со своими матерями. Обидело мать рэпера Тимати и то, что его назвали маменькиным сынком. Она заявила, что певец работает с 16 лет и с 17 живет самостоятельно, поэтому таковым быть не может.

Высказалась родительница артиста и о его раздельном отдыхе с возлюбленной – Анастасией Решетовой. Женщина заверила, что вовсе не является злой свекровью, которая пытается разрушить отношения сына с моделью.

Симона Юнусова привела в своей публикации наиболее едкие сообщения хейтеров. "Кукушка", "Да она же еврейка! Знаем таких – точно сволочь!", – перечислила мать рэпера Тимати.

Отметим, женщину часто ругают за ее настойчивое внимание к семье сына, особенно в внучке Алисе. Многие считают, что женщина душит своей любовью девочку и пытается заменить ей мать. Такие нападки симона Юнусова считает несправедливыми и каждый раз удивляется тому, что россияне в негативном свете трактуют ее заботу о дочке рэпера Тимати.