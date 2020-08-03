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От родственников убитого алкоголиком Ефремовым ждут извинений за разбитую дорогую машину

От родственников убитого алкоголиком Ефремовым ждут извинений за разбитую дорогую машину

Михаил Ефремов. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Михаилу Ефремову в очередной раз продлили домашний арест. Судебные слушания под разными предлогами откладываются. И виновный в смерти человека актер коротает время в ожидании приговора суда не в СИЗО, как должно быть в подобных случаях, а в шикарной квартире в центре Москвы. Да и все, кажется, идет к тому, что его оправдают в итоге. Певица и светская львица Алена Кравец внимательно следит за процессом.
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"То, что у людей нет ума, я понять могу, но почему у них еще нет совести и стыда?! – возмущается Кравец.– Или они все пропили? Мы все видели кадры, на которых не языком вяжущий лыка Михаил Ефремов после аварии на Садовом кольце вышел из своей дорогой машины и спрашивал, жив ли пострадавший в результате столкновения с ним водитель. А потом кричал, что-де имеет много денег и вылечит его. Мы видели и видеопокаяние актера, который корил себя, говорил, что не знает, как жить дальше, просил прощения, обещал помочь родным погибшего и клялся "не отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства".

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 Ефремов устроил смертельное ДТП

Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

"Каково же было мое изумление, когда защитник Ефремова Эльман Пашаев (которого, кстати, уже несколько раз лишали адвокатского статуса) выбрал агрессивную тактику защиты, перевернул все с ног на голову, стал заявлять о невиновности своего подзащитного и обещать предъявить какой-то козырь в суде для полного оправдания, – продолжает Кравец. – То есть данные экспертизы, показавшие, что за рулем был именно Ефремов, в расчет не берутся. И теперь мы видим скверный спектакль, который перед нами разыгрывается".

В связи с этим Алене Кравец вспомнились стихи Леонида Филатова из "Сказа про Федота-Стрельца": "Сознаю свою вину. Меру. Степень. Глубину. И прошу меня направить. На текущую войну. Нет войны – я все приму – Ссылку, каторгу, тюрьму. Но желательно в июле и желательно в Крыму... Только не на Магадан, Энто мне не по годам: Я пока туды доеду, Опасаюсь, дуба дам!"

"Актеры часто становятся участниками ДТП, в которых гибнут люди, но серьезного наказания им удается избежать, – вздыхает Алена. – Леонид Якубович, Эдвард Радзинский, Константин Меладзе – я могу продолжать перечислять знаменитостей, имена которых мелькали в полицейских сводках в связи с происшествиями на дороге. Не исключаю, что деньги, знаменитые адвокаты "отмажут" и Ефремова. Судя по всему, родственники погибшего Сергея Захарова в итоге еще и прощения должны будут просить – мол, он так неудачно влетел под дорогой "джип" актера и повредил его".

Автор: 3 августа 2020, 09:10
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