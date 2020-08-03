От родственников убитого алкоголиком Ефремовым ждут извинений за разбитую дорогую машину

Михаилу Ефремову в очередной раз продлили домашний арест. Судебные слушания под разными предлогами откладываются. И виновный в смерти человека актер коротает время в ожидании приговора суда не в СИЗО, как должно быть в подобных случаях, а в шикарной квартире в центре Москвы. Да и все, кажется, идет к тому, что его оправдают в итоге. Певица и светская львица Алена Кравец внимательно следит за процессом.

"То, что у людей нет ума, я понять могу, но почему у них еще нет совести и стыда?! – возмущается Кравец.– Или они все пропили? Мы все видели кадры, на которых не языком вяжущий лыка Михаил Ефремов после аварии на Садовом кольце вышел из своей дорогой машины и спрашивал, жив ли пострадавший в результате столкновения с ним водитель. А потом кричал, что-де имеет много денег и вылечит его. Мы видели и видеопокаяние актера, который корил себя, говорил, что не знает, как жить дальше, просил прощения, обещал помочь родным погибшего и клялся "не отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства".

"Каково же было мое изумление, когда защитник Ефремова Эльман Пашаев (которого, кстати, уже несколько раз лишали адвокатского статуса) выбрал агрессивную тактику защиты, перевернул все с ног на голову, стал заявлять о невиновности своего подзащитного и обещать предъявить какой-то козырь в суде для полного оправдания, – продолжает Кравец. – То есть данные экспертизы, показавшие, что за рулем был именно Ефремов, в расчет не берутся. И теперь мы видим скверный спектакль, который перед нами разыгрывается".

В связи с этим Алене Кравец вспомнились стихи Леонида Филатова из "Сказа про Федота-Стрельца": "Сознаю свою вину. Меру. Степень. Глубину. И прошу меня направить. На текущую войну. Нет войны – я все приму – Ссылку, каторгу, тюрьму. Но желательно в июле и желательно в Крыму... Только не на Магадан, Энто мне не по годам: Я пока туды доеду, Опасаюсь, дуба дам!"

"Актеры часто становятся участниками ДТП, в которых гибнут люди, но серьезного наказания им удается избежать, – вздыхает Алена. – Леонид Якубович, Эдвард Радзинский, Константин Меладзе – я могу продолжать перечислять знаменитостей, имена которых мелькали в полицейских сводках в связи с происшествиями на дороге. Не исключаю, что деньги, знаменитые адвокаты "отмажут" и Ефремова. Судя по всему, родственники погибшего Сергея Захарова в итоге еще и прощения должны будут просить – мол, он так неудачно влетел под дорогой "джип" актера и повредил его".