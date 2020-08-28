Бывшая жена Ефремова лишилась более миллиона

Пока Михаил Ефремов отвечает перед судом за смертельное ДТП, его первая супруга Елена Гольянова также переживает неприятности. У актрисы с карты исчезла крупная сумма денег.

Журналисты узнали о мошеннической схеме, которую провернули злоумышленники из столицы. Согласно информации, которая появилась у Пятого канала, группа преступников находилась в башне "Федерация" делового центра "Москва-Сити".

Они предоставляли услуги по совершению сделок, которые должны были стать очень прибыльными. В итоге злоумышленники получили доступ к базе данных клиентов и их средствам. Деньги были похищены у всех людей из этого списка. Среди них была Елена Гольянова. Сообщается, что на счету актрисы было более одного миллиона рублей.

К полицейским обратился один из пострадавших. Проводится расследование.

Является ли информация телеканала свежей, неизвестно. В прошлом году Гольянова уже рассказывала журналистам, что становилась жертвой трейдеров-аферистов. Тогда актриса лишилась двух миллионов рублей.

Тем временем бывший муж Гольяновой Михаил Ефремов готовится к новому судебному заседанию. На слушание он явится вместе со своим новым старым адвокатом Эльманом Пашаевым 31 августа.

Ранее Михаил Олегович отказался от услуг юриста и пообещал найти "более сильного". Но, вероятно, никто не захотел защищать актера. Кстати, по этому поводу ранее высказывались знаменитые адвокаты столицы. Они объясняли, почему дело Ефремова не привлекательно для юристов.