Бывшая жена Ефремова лишилась более миллиона

Журналисты узнали о мошеннической схеме, которую провернули злоумышленники из столицы. Согласно информации, которая появилась у Пятого канала, группа преступников находилась в башне "Федерация" делового центра "Москва-Сити".
Они предоставляли услуги по совершению сделок, которые должны были стать очень прибыльными. В итоге злоумышленники получили доступ к базе данных клиентов и их средствам. Деньги были похищены у всех людей из этого списка. Среди них была Елена Гольянова. Сообщается, что на счету актрисы было более одного миллиона рублей.
К полицейским обратился один из пострадавших. Проводится расследование.
Является ли информация телеканала свежей, неизвестно. В прошлом году Гольянова уже рассказывала журналистам, что становилась жертвой трейдеров-аферистов. Тогда актриса лишилась двух миллионов рублей.
Тем временем бывший муж Гольяновой Михаил Ефремов готовится к новому судебному заседанию. На слушание он явится вместе со своим новым старым адвокатом Эльманом Пашаевым 31 августа.
Ранее Михаил Олегович отказался от услуг юриста и пообещал найти "более сильного". Но, вероятно, никто не захотел защищать актера. Кстати, по этому поводу ранее высказывались знаменитые адвокаты столицы. Они объясняли, почему дело Ефремова не привлекательно для юристов.
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