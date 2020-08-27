Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Четверг
27 августа
Лента новостей
15:36
"Слышал какие-то голоса": звезда российских сериалов оказалась в психушке после избиения
15:34
Подробности свадьбы дочки Кончаловского
15:33
Саакашвили заявил о желании вернуться в Грузию
15:18
Китайские врачи предупредили о смертельной опасности дневного сна
15:14
Организатор форума rAsia Baikal 2020 Шульгин о перспективах инноваций: Цифра позволяет делать бизнес
15:00
Названа причина возвращения Ефремова к скандальному адвокату Пашаеву
14:53
Как родные поступили с прахом звезды сериала "Тест на беременность"
14:48
"Я что, ною?": Билан обозвал поклонников тупыми с больничной койки
14:36
Известный артист объявил о совместной жизни с Пугачевой после известия о разводе с Галкиным
14:36
"Дни.ру" дарят подарки: лебедка RockWinch
14:32
Под Новосибирском произошло крупное ДТП
14:25
Путин о задержании россиян в Белоруссии: Их просто заманили
14:22
Солист Little Big выпорол Ивлееву розгами и забрал у нее деньги
14:19
Международный форум rAsia Baikal 2020: Цифровизация всего и трансформация
14:13
В Бийске двух насильников поймали спустя 20 лет после совершения преступления
14:08
У звезды сериала "Сладкая жизнь" случился приступ прямо на съемках
14:05
Путин подготовил полицейских в помощь Лукашенко в подавлении протестов
13:54
Тихановская указала на отсутствие поддержки Лукашенко со стороны России
13:48
Более 30 человек тушили пожар в Подмосковье
13:43
Певицу Юлю Волкову избил любовник
13:37
Интервью Путина о Белоруссии, коронавирусе и падении экономики: главное
13:36
Глюкоза лечит нервы после выходок побрившейся налысо дочери-неформалки
13:23
Лукашенко обвинил Польшу в попытке присоединить Гродненскую область: Спят и видят
13:03
"Началось чудо": поющий Клявер привел в восторг Костюшкина
12:59
"Жестко используют": Елизавета Пескова заявила о манипуляциях грязных людей
12:57
"Не понимал, что происходит": Панфилов запаниковал из-за рождения ребенка
12:50
"Я в такой ситуации, как будто крысу загнали в угол": Легкоступова расплакалась перед свадьбой с Фирсовым
12:45
Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями
12:23
"Вам стыдно бывает?": разгоряченную Гузееву сняли с бутылкой после откровений об алкоголизме
12:18
Полиция заинтересовалась госпитализацией Навального
12:14
51-летняя Маиза из сериала "Клон" рассказала о появлении малыша
12:09
Оценена вероятность объединения России и Белоруссии
12:06
"Секс начинается задолго до постели": Дибров просветил Кудрявцеву на шоу
11:49
Вскрылась пикантная переписка: Николаев оскандалился из-за любовницы
11:41
Владимир Путин даст большое интервью
11:20
На МКАД произошла авария с участием грузовика
11:18
WANT HER DRESS: открытие шоурума в Москве
11:10
Больно смотреть: что случилось с матерью умершей Легкоступовой
10:53
Потеряла зубы: Мария Кожевникова разбила лицо о чугунную батарею
10:40
Эксперты спрогнозировали курс доллара на сентябрь
10:37
Тихановская пообещала найти нужные слова для общения с Путиным
10:26
Как живет ослепшая после тюрьмы красавица-актриса Валентина Малявина
10:14
Красавица-жена нанесла неожиданный удар дочери Дмитрия Тарасова
09:54
Политолог раскрыл позицию Кремля по Лукашенко: Хотят дожать его
09:50
Киркоров побил 71-летнюю Пугачеву
09:49
Новые скандальные подробности интимной жизни Валентины Легкоступовой
08:53
"Раньше я не решался": о чем годами молчал Дмитрий Шепелев
08:37
Эксперт о нервном срыве Лукашенко: Весь мир увидел неуравновешенного человека
08:19
Какие выплаты на детей получат россияне с 1 сентября
06:02
"Страшно и ужасно": состарившаяся Канделаки вызвала бурю эмоций
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Что может грозить Лукашенко за передачу оружия 15-летнему сыну
Тихановская о Лукашенко: Над ним смеются, а он цепляется за власть
"Введено военное положение": эксперт бьет тревогу из-за ситуации в Белоруссии
Цымбалюк-Романовская сообщила о состоянии изгнанной Джигарханяном матери
Чем закончатся массовые беспорядки в Белоруссии: мнение эксперта
"Никаких интимных отношений": вскрылась правда о семейной жизни Алибасова с Федосеевой-Шукшиной
Шоу-бизнес
Названа причина возвращения Ефремова к скандальному адвокату Пашаеву

Названа причина возвращения Ефремова к скандальному адвокату Пашаеву

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов. Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
На прошлой неделе во время очередного заседания суда Михаил Ефремов заявил, что отказывается от своего адвоката. По его мнению, судья и сторона защиты не воспринимают Эльмана Пашаева всерьез.
прочитано 492 раза

На следующие слушание актер пришел один и отметил, что ему так и не удалось найти для себя нового правозащитника. В итоге заседание перенесли на конец августа, а артист в тот же день заключил со скандальным адвокатом новый договор.

ПО ТЕМЕ

Звезда сериала "Ольга" Яна Троянова раскритиковала семью жертвы ДТП с Ефремовым

В продаже появились билеты на судебное заседание по делу Ефремова

 Ефремов устроил смертельное ДТП

Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Публика была в недоумении. Наконец, Эльман Пашаев объяснил журналистам, почему Михаил Ефремов снова решил стать его подопечным. Как оказалось, все другие юристы советовали актеру признать вину и не пытаться доказать, что в момент аварии его не было за рулем.

Видимо, артист очень не хочет за решетку. Особенно удивительно это слышать после клятвенных заявлений сразу после ДТП. Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором заявил, что не собирается уходить от ответственности и "отмазываться" не будет.

Однако линия защиты Эльмана Пашаева выстроена на другом. Юрист пытается доказать, что за рулем в тот злополучный день сидел не актер, а другой человек. Для этого он даже пригласил в суд свидетеля, который якобы видел, что некий мужчина лет 35 выходил с водительского места сразу после аварии. Однако позже выяснилось, что очевидец событий слеп на один глаз.

Впрочем, адвокат Михаила Ефремова считает, что на него и свидетелей оказывают давление. Например, в данный момент Эльман Пашаев проходит по делу о мошенничестве. Ведется проверка, в ходе которой пытаются выяснить, получал ли в 2017 году юрист полтора миллиона рублей от бизнесмена Анзора Псунокова.

Автор: 27 августа 2020, 15:00 Источник: Вокруг.тв ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лучшие роли алкоголика Ефремова

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Путин о задержании россиян в Белоруссии: Их просто заманили
Путин подготовил полицейских в помощь Лукашенко в подавлении протестов
Тихановская указала на отсутствие поддержки Лукашенко со стороны России
Интервью Путина о Белоруссии, коронавирусе и падении экономики: главное

Шоу-бизнес

Подробности свадьбы дочки Кончаловского
Названа причина возвращения Ефремова к скандальному адвокату Пашаеву
"Я что, ною?": Билан обозвал поклонников тупыми с больничной койки
Известный артист объявил о совместной жизни с Пугачевой после известия о разводе с Галкиным

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Куликова представила публике повзрослевшего сына: Похититель женских сердец

Актриса гордится наследником

Шоу-бизнес

Подробности свадьбы дочки Кончаловского

Коронавирус внес свои коррективы в планы влюбленных
Шоу-бизнес

Названа причина возвращения Ефремова к скандальному адвокату Пашаеву

Артисту грозит до 12 лет тюрьмы
Шоу-бизнес

Как живет ослепшая после тюрьмы красавица-актриса Валентина Малявина

От былой красоты не осталось и следа

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 25 августа 2020 года
Как стать богаче: астрологические советы

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+