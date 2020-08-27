Названа причина возвращения Ефремова к скандальному адвокату Пашаеву

На прошлой неделе во время очередного заседания суда Михаил Ефремов заявил, что отказывается от своего адвоката. По его мнению, судья и сторона защиты не воспринимают Эльмана Пашаева всерьез.

На следующие слушание актер пришел один и отметил, что ему так и не удалось найти для себя нового правозащитника. В итоге заседание перенесли на конец августа, а артист в тот же день заключил со скандальным адвокатом новый договор.

Публика была в недоумении. Наконец, Эльман Пашаев объяснил журналистам, почему Михаил Ефремов снова решил стать его подопечным. Как оказалось, все другие юристы советовали актеру признать вину и не пытаться доказать, что в момент аварии его не было за рулем.

Видимо, артист очень не хочет за решетку. Особенно удивительно это слышать после клятвенных заявлений сразу после ДТП. Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором заявил, что не собирается уходить от ответственности и "отмазываться" не будет.

Однако линия защиты Эльмана Пашаева выстроена на другом. Юрист пытается доказать, что за рулем в тот злополучный день сидел не актер, а другой человек. Для этого он даже пригласил в суд свидетеля, который якобы видел, что некий мужчина лет 35 выходил с водительского места сразу после аварии. Однако позже выяснилось, что очевидец событий слеп на один глаз.

Впрочем, адвокат Михаила Ефремова считает, что на него и свидетелей оказывают давление. Например, в данный момент Эльман Пашаев проходит по делу о мошенничестве. Ведется проверка, в ходе которой пытаются выяснить, получал ли в 2017 году юрист полтора миллиона рублей от бизнесмена Анзора Псунокова.