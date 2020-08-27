Киркоров побил 71-летнюю Пугачеву

Стали известны доходы российских звезд, исходя из их финансовой отчетности. Самым успешным бизнесменом оказался король отечественной эстрады Филипп Киркоров.



У исполнителя есть два прибыльных предприятия: музыкальный лейбл "Филипп Киркоров Продакшн" и ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн". Первая компания в 2019 году заработала 85 миллионов рублей, увеличив свой доход на 59 миллионов по сравнению с годом ранее. Вторая организация принесла прибыль в 61 миллион рублей.

А вот у Аллы Пугачевой дела обстоят хуже. Турагентство АО "Карай-ЭКО", совладелицей которого является певица, не показывало прибыли с момента основания в 2013 году. За прошлый год его убытки составили 163 тысячи рублей. Другой бизнес звезды – ООО "АБП", которое занимается "деятельностью в области радиовещания" вышло в прибыл на 234 тысячи рулей.



Ксения Собчак и ее рекламные агентства – ООО "Лидерс" и ООО "Джун энд Джулай" заработали суммарно 3,8 миллиона рублей. В свою очередь Полина Гагарина и ее одноименное ООО, которое занимается концертной деятельностью, получили прибыль в 7,6 миллиона рублей.

Ольга Бузова, похоже, разоряется на бизнесе, не связанном с концертами. Ее рестораны принесли убытки аж на 19 млн рублей, а собственная линия одежды – на 1,3 миллиона.

Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров со своей компанией "ШнурОК", которой владеет напополам с бывшей женой Светланой Костицыной, преуспевает. Фирма принесла прибыль музыканту в 13 миллионов рублей.

Плохи дела в бизнесе у продюсера Иосифа Пригожина. Он погорел на доставке продуктов питания: ООО "Гуд Фуд Стайл", которым звезда владеет вместе с Эмином Агаларовым, потерпело убытки почти на пять миллионов рублей.