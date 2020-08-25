"Прошу одного": обнародовано неизвестное откровение Легкоступовой

В Сети появилось интервью Валентины Легкоступовой, в котором она сделала признание о близких людях. Певица очень трепетно относилась к родным.



Подробности внезапной и трагической гибели 54-летней Валентины Легкоступовой до сих пор остаются невыясненными. Родственники отмечают, что звезда всегда была добрым и отзывчивым человеком. Для дорогих людей она делала все, что в ее силах.

В одном из последних телеинтервью Валентина Легкоступова призналась, что готова на все, лишь бы любимые были счастливы. По словам певицы, она каждый день благодарила за то, что есть. "За то, что проснулась, что светит солнце, что есть моя семья. Себе я не прошу ничего, я прошу своим детям и своей маме. Прошу одного – здоровья", – делилась исполнительница хита "Ягода-малина".

Валентина Легкоступова всегда с трепетом относилась к отеческому дому в Феодосии и любила бывать там. Много лет назад отец знаменитости настоял, чтобы дочь получила музыкальное образование. Девочка предпочла скрипку. Сначала ей показалось, что это простой инструмент, ведь у него всего четыре струны. Однако, по признанию певицы, учиться оказалось трудно.

Напомним, тело артистки кремировали. Пока не известно, как поступят родные с прахом певицы. Внезапная смерть Валентины Легкоступовой шокировала ее родственников, коллег и поклонников. Из-за тяжелой травмы головы артистка впала в кому, из которой так и не вышла. Исполнительница умерла 14 августа в больнице. Прощание со звездой прошло 20 августа на Троекуровском кладбище Москвы.

Как писали "Дни.ру", некоторые родственники и друзья Валентины Легкоступовой винят в смерти певицы ее последнего мужа – яхтсмена Юрия Фирсова. По их мнению, мужчина пристрастил знаменитость к алкоголю. Также у них вызывает вопросы то, почему он не вызвал скорую помощь супруге, которой стало плохо. По его словам, певица упала в ванной и таким образом получила травму головы.