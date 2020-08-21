Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения

Известие о смерти певицы Валентины Легкоступовой стало громом среди ясного неба. Поклонники и светские обозреватели пытаются выяснить, почему жизнь звезды закончилась столь трагично.

"В 2018 году в жизненной карте певицы показан жесткий кризис в личной жизни, – рассказал "Дни.ру" астротиполог Дмитрий Шимко. – Когда люди затягивают выход из деструктивных отношений, часто происходят неприятные вещи. Я бы никогда не подумал, глядя в гороскоп звезды, что ее ожидает смерть. Дело в том, что в первом полугодии 2021 года Валентина Легкоступова должна была зайти в очень хороший союз. Впереди ей было предначертано счастливое знакомство".

Шимко выразил предположение, что Юрий Фирсов мог просто удерживать Валентину. "Похоже, он не давал ей вырваться из изживших себя отношений. У Легкоступовой дата рождения не очень крепкая, женственная. Муж-тиран мог устраивать ей сцены страсти, не давать прохода, а потом манипулировать, унижать и снова признаваться в любви. Из-за таких "качелей" певица никак не могла принять решение о расставании", – пояснил эксперт.

Трагический инцидент однозначно произошел из-за кризиса в личной жизни, считает астротиполог. Он сослался на свою многолетнюю практику. "Те, кто вовремя не выходит из тянущих вниз отношений, часто теряют свободу, деньги, карьеру, здоровье и даже жизнь", – предупредил Шимко.

Серьезный звоночек в отношениях Легкоступовой с мужем произошел в 2018 году. Последующие два года должны были подготовить певицу к осознанному разрыву, чтобы позднее она встретила достойного кандидата на руку и сердце. Пара должна была расстаться, чего не произошло из-за мужа, который не давал "соскочить" из этого разрушительного союза своей знаменитой пассии. Такая душевная слабость всегда приводит к трагическим событиям: злоупотреблению спиртными напитками, моральному разложению или смерти. "Человек всегда находит выход из ситуации. Иногда такой, как уход из жизни", – подытожил астротиполог.