Легкоступова обсуждала со священником зловещие символы смерти

Несмотря на то, что Валентина Легкоступова родилась на Дальнем Востоке, она была неразрывно связана с Крымом. Там прошли детство и юность будущей артистки. В 2018 году исполнительница хита "Ягода-малина" вернулась в Феодосию.

Несколько лет назад Валентина Легкоступова сообщила администрации президента России о желании служить Отчизне (но не прислуживать, отметила тогда артистка). Обращение певицы было направлено в Крым. Пройдя конкурс, Валентина Валерьевна стала начальником Феодосийского городского отдела культуры.

Однажды артистка-чиновница пришла на интервью во всем черном. На шарфе и сумке – изображения черепа. Легкоступова отметила, что следует тренду. Насчет этих символов певица даже советовалась со священником, который ее успокоил: артистка просто не боится переходить из мира живых в мир мертвых.

В завершение беседы с журналистом Валентина Валерьевна призналась, что ей тяжело быть чиновником, поскольку является перфекционистом, у которого есть честь и достоинство. Она также предупредила: если с ней произойдет что-то серьезное, то это можно расценивать как попытку лишения чести.

Легкоступова была чиновником недолго. Она написала заявление об увольнении, когда узнала, что на концерте ко Дню города будет выступать Игорек, известный по треку "Подождем твою мать". Она сочла это выступление неуместным, а также оскорблением в свой адрес.

Напомним, Валентина Валерьевна скончалась 14 августа. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Несколько дней она находилась в коматозном состоянии. Похороны артистки прошли на этой неделе.